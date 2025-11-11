コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
40
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
このコード・ブロックを使うと、ループを使用せずに、最後に決済された取引データを取得できます。

  • 現在の取引開始時刻を設定する変数を作成します。(これは必須ではありません）。
  • チャート出力を出力するために他の変数を作成し、他のコードブロックでも if を使用します。 (これはしなくてもよい）。
  • OnTick(); 関数の中でこのコードを使用すると、ティックごとに結果が表示されます。1バーに1回だけ 表示することもできます。

// 変数
string DayStart = "00:00"; // 日目の開始時間
double LastClosed_Profit; // 最終決済取引の利益
string TradeSymbol, TradeType;



// エキスパート初期化
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

// エキスパート初期化 -------------------
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }

// Expert OnTick --------------------------
void OnTick()
  {
// 最後にクローズした取引をチェックする。
   CheckLastClosed();

  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckLastClosed()
  {
   datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart);

// 「始まりの日」から現在までの履歴
   if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent()))
     {
      int Total = HistoryDealsTotal();

      // 最後のディールチケット番号を取得し、それを選択して作業を進める。
      ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1);

      // 必要なものを手に入れる。
      LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2);
      TradeSymbol      = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL);

      // 売り取引を特定する。
      if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY)
        {
         TradeType = "Sell Trade";
        }

      // 買いトレードの特定
      if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL)
        {
         TradeType = "Buy Trade";
        }

      // チャートを出す。
      Comment("\n","Deals Total - :  ", Total,
              "\n","Last Deal Ticket - :  ", Ticket,
              "\n", "Last Closed Profit -:  ", LastClosed_Profit,
              "\n", "Last Trade was -:  ", TradeType);

     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

HistorySelect(); 関数をこのように使用することで、全取引履歴（口座の最初から）を取得することができます。

// 履歴全体を取得する
HistorySelect(0,TimeCurrent());


    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49374

