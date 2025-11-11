このコード・ブロックを使うと、ループを使用せずに、最後に決済された取引データを取得できます。

現在の取引開始時刻を設定する変数を作成します。(これは必須ではありません）。

チャート出力を出力するために他の変数を作成し、他のコードブロックでも if を使用します。 (これはしなくてもよい）。

OnTick(); 関数の中でこのコードを使用すると、ティックごとに結果が表示されます。1バーに1回だけ 表示することもできます。

string DayStart = "00:00" ; double LastClosed_Profit; string TradeSymbol, TradeType; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CheckLastClosed(); } void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime (DayStart); if ( HistorySelect (HistoryTime, TimeCurrent ())) { int Total = HistoryDealsTotal (); ulong Ticket = HistoryDealGetTicket (Total - 1 ); LastClosed_Profit = NormalizeDouble ( HistoryDealGetDouble (Ticket, DEAL_PROFIT ), 2 ); TradeSymbol = HistoryOrderGetString (Ticket, ORDER_SYMBOL ); if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BUY ) { TradeType = "Sell Trade" ; } if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_SELL ) { TradeType = "Buy Trade" ; } Comment ( "

" , "Deals Total - : " , Total, "

" , "Last Deal Ticket - : " , Ticket, "

" , "Last Closed Profit -: " , LastClosed_Profit, "

" , "Last Trade was -: " , TradeType); } }

HistorySelect(); 関数をこのように使用することで、全取引履歴（口座の最初から）を取得することができます。



HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());



