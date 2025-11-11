無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このコード・ブロックを使うと、ループを使用せずに、最後に決済された取引データを取得できます。
- 現在の取引開始時刻を設定する変数を作成します。(これは必須ではありません）。
- チャート出力を出力するために他の変数を作成し、他のコードブロックでも if を使用します。 (これはしなくてもよい）。
- OnTick(); 関数の中でこのコードを使用すると、ティックごとに結果が表示されます。1バーに1回だけ 表示することもできます。
// 変数 string DayStart = "00:00"; // 日目の開始時間 double LastClosed_Profit; // 最終決済取引の利益 string TradeSymbol, TradeType; // エキスパート初期化 int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // エキスパート初期化 ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { // 最後にクローズした取引をチェックする。 CheckLastClosed(); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart); // 「始まりの日」から現在までの履歴 if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent())) { int Total = HistoryDealsTotal(); // 最後のディールチケット番号を取得し、それを選択して作業を進める。 ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1); // 必要なものを手に入れる。 LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2); TradeSymbol = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL); // 売り取引を特定する。 if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY) { TradeType = "Sell Trade"; } // 買いトレードの特定 if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL) { TradeType = "Buy Trade"; } // チャートを出す。 Comment("\n","Deals Total - : ", Total, "\n","Last Deal Ticket - : ", Ticket, "\n", "Last Closed Profit -: ", LastClosed_Profit, "\n", "Last Trade was -: ", TradeType); } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
HistorySelect(); 関数をこのように使用することで、全取引履歴（口座の最初から）を取得することができます。
// 履歴全体を取得する HistorySelect(0,TimeCurrent());
