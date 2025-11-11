コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

A BETTER RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

相対力指数は古くからある指標で、今日に至るまで驚異的なエッジを持っている。しかし問題は、市場からのノイズの影響を受けやすく、多くの誤ったシグナルを発生させることだ。

このインディケータは、モメンタムを読み、表示するというRSIのコンセプトを取り入れ、真の相場の動きだけを表示するように改良したものです。

このインディケータは、RSIと同じように使用し、ダイバージェンスを探し、上 昇または下降するインディケータで取引し、売られすぎまたは買われすぎの領域を待 つ必要があります。


例

推奨事項
  • シグナル期間と変化率は、ご自身の判断で調整してください。
  • 本番稼動前に十分なバックテストを行うこと。
  • リスクを適切に管理する。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49386

