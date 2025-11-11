相対力指数は古くからある指標で、今日に至るまで驚異的なエッジを持っている。しかし問題は、市場からのノイズの影響を受けやすく、多くの誤ったシグナルを発生させることだ。

このインディケータは、モメンタムを読み、表示するというRSIのコンセプトを取り入れ、真の相場の動きだけを表示するように改良したものです。

このインディケータは、RSIと同じように使用し、ダイバージェンスを探し、上 昇または下降するインディケータで取引し、売られすぎまたは買われすぎの領域を待 つ必要があります。









シグナル期間と変化率は、ご自身の判断で調整してください。

本番稼動前に十分なバックテストを行うこと。

リスクを適切に管理する。



