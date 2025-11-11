無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
A BETTER RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 38
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
相対力指数は古くからある指標で、今日に至るまで驚異的なエッジを持っている。しかし問題は、市場からのノイズの影響を受けやすく、多くの誤ったシグナルを発生させることだ。
このインディケータは、モメンタムを読み、表示するというRSIのコンセプトを取り入れ、真の相場の動きだけを表示するように改良したものです。
このインディケータは、RSIと同じように使用し、ダイバージェンスを探し、上 昇または下降するインディケータで取引し、売られすぎまたは買われすぎの領域を待 つ必要があります。
- シグナル期間と変化率は、ご自身の判断で調整してください。
- 本番稼動前に十分なバックテストを行うこと。
- リスクを適切に管理する。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49386
Manual Backtest Bar Replay Simulator
縦線を動かしてバーを非表示にするだけで、手動バックテストに役立つシンプルなインジケーターです。OHLC Candles with extreme tick price tracking
これはOHLCローソク足チャートで、新しいバーごとにアスクの最高値とビッドの最安値を記録します。
Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
最後に成立した取引（トレード）を選択し、さらに作業を進める。Trailing with Close by Button and Profit
このEAは、デフォルトのパラメータでTPとSLを自動的に設定し、どのデバイスから発注した注文でも自動的にトレーリングストップとステップを設定し、5つのボタン「Close All」、「Close Profit」、「Close Lose」、「Close BUY」、「Close SELL」ですべての注文を簡単にクローズし、利益または損失のしきい値ですべての注文を自動的にクローズします。