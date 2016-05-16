実際の著者

MetaQuotes

DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。したがって、サーバ時刻ではなく例えばGMT-8のようなローカル時刻でレベルを計算することが可能です。このインディケータは、月曜日にレベルを生成する際には、土曜日と日曜日の相場に関する情報を考慮しません。

DailyPivot_Shift_Fullインディケータのこのバリアントチャートの任意のバーから構築でき、各バーでのインデイケータレベルに相対した市場行動の全体像が見るすることができます。インディケータを使用するための最良の方法は、オフラインで作業しながら、戦略を分析することです。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月28日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



