DailyPivotShift_Full - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1125
実際の著者
MetaQuotes
DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。したがって、サーバ時刻ではなく例えばGMT-8のようなローカル時刻でレベルを計算することが可能です。このインディケータは、月曜日にレベルを生成する際には、土曜日と日曜日の相場に関する情報を考慮しません。
DailyPivot_Shift_Fullインディケータのこのバリアントチャートの任意のバーから構築でき、各バーでのインデイケータレベルに相対した市場行動の全体像が見るすることができます。インディケータを使用するための最良の方法は、オフラインで作業しながら、戦略を分析することです。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月28日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/493
