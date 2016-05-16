実際の著者

DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。したがって、サーバ時刻ではなく例えばGMT-8のようなローカル時刻でレベルを計算することが可能です。このインディケータは、月曜日にレベルを生成する際には、土曜日と日曜日の相場に関する情報を考慮しません。

ピボットポイント（Pivot Point、PP）とは価格が終日引き寄せられるレベルであり平衡点です。前日の最大値、最小値と終値の３値を持ち、より小さな時間枠のための平衡点、6抵抗レベルと6サポートレベルの計13レベルが計算されます。このレベルは、チェックポイントと呼ばれます。チェックポイントは、マイナートレンドの方向を簡単に決定する可能性を提供します。平衡点、抵抗1（RES1.0）と支持1（SUP1.0）の3レベルが最も重要です。動きの一時停止やロールバックは、これらの値の間の価格の移動中に頻繁に見られます。

DailyPivotインディケータは下記を行います。

価格変動の範囲を予測

可能な価格ストップを表示

価格変動の方向を変化させる可能性の点の表示

今日の市場が均衡点以上で開いた場合、これはロングポジションを開くためのシグナルです。今日の市場が均衡点以下で開いた場合、これはショートポジションを開くためのシグナルです。

価格は抵抗レベルRES1.0またはサポートレベルSUP1.0と衝突したときのチェックポイントの方法は、回転と画期的なの監視可能に構成されています。<価格がRES2.0、RES3.0またはSUP2.0、SUP3.0レベルに到達するまでに、原則として市場は買われすぎまたは売られすぎだと思われるので、これらのレベルは、主に、エグジットレベルとして使用されています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年7月28日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



