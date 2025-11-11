CodeBaseSections
A BETTER RSI - indicateur pour MetaTrader 5

L'indice de force relative est un indicateur très ancien, qui possède encore aujourd'hui un avantage incroyable. Le problème, cependant, est qu'il est sensible au bruit des marchés, ce qui génère un grand nombre de faux signaux.

Cet indicateur reprend le concept du RSI, qui est de lire et d'afficher la dynamique, et l'affine jusqu'à ce que seuls les mouvements réels du marché soient présentés.

L'indicateur doit être utilisé de la même manière qu'un RSI, en recherchant les divergences, en négociant sur les mouvements à la hausse ou à la baisse de l'indicateur ou en attendant les zones de survente ou de surachat.


Exemple

Recommandations:
  • Ajustez la période de signal et la période de taux de changement à votre convenance.
  • Effectuez des tests à rebours avant de passer à l'action.
  • Gérer le risque de manière appropriée.


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49386

