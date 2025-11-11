Индекс относительной силы - это старый индикатор, который и по сей день обладает невероятной эффективностью. Однако проблема заключается в том, что он подвержен влиянию рыночного шума, порождающего множество ложных сигналов.

Этот индикатор берет концепцию RSI, которая заключается в считывании и отображении импульса, и дорабатывает ее до такой степени, что отображаются только истинные движения рынка.

Индикатор следует использовать так же, как и RSI, - искать дивергенции, торговать на восходящих или нисходящих движениях индикатора или ждать перепроданности или перекупленности.









Настройте период сигнала и период изменения скорости по своему усмотрению.

Проводите всестороннее тестирование перед запуском.

Правильно управляйте рисками.



