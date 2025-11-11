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A BETTER RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс относительной силы - это старый индикатор, который и по сей день обладает невероятной эффективностью. Однако проблема заключается в том, что он подвержен влиянию рыночного шума, порождающего множество ложных сигналов.
Этот индикатор берет концепцию RSI, которая заключается в считывании и отображении импульса, и дорабатывает ее до такой степени, что отображаются только истинные движения рынка.
Индикатор следует использовать так же, как и RSI, - искать дивергенции, торговать на восходящих или нисходящих движениях индикатора или ждать перепроданности или перекупленности.
- Настройте период сигнала и период изменения скорости по своему усмотрению.
- Проводите всестороннее тестирование перед запуском.
- Правильно управляйте рисками.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49386
Простой индикатор, который может помочь вам в ручном бэктесте, просто перемещая вертикальную линию, чтобы показать скрытые бары.OHLC Candles with extreme tick price tracking
Это свечной график OHLC, который фиксирует максимальную цену покупки и минимальную цену продажи на каждом новом баре.
Выберите последнюю закрытую сделку (торговлю) для дальнейшей работы.Trailing with Close by Button and Profit
Этот советник поможет вам автоматически установить TP и SL по умолчанию, автоматический трейлинг стоп и шаг для любого ордера, который вы размещаете с любого устройства, простой способ закрыть все ордера с помощью 5 кнопок "Закрыть все", "Закрыть прибыль", "Закрыть убыток", "Закрыть BUY", "Закрыть SELL", автоматическое закрытие всех ордеров по прибыли или убытку порогового значения