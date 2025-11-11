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Индикаторы

A BETTER RSI - индикатор для MetaTrader 5

Zoe Nsidibe Udokpan
Zoe Nsidibe Udokpan

Zoe Nsidibe Udokpan

FOUNDER/CEO of edgefinders.
1 код 2 комментария
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Индекс относительной силы - это старый индикатор, который и по сей день обладает невероятной эффективностью. Однако проблема заключается в том, что он подвержен влиянию рыночного шума, порождающего множество ложных сигналов.

Этот индикатор берет концепцию RSI, которая заключается в считывании и отображении импульса, и дорабатывает ее до такой степени, что отображаются только истинные движения рынка.

Индикатор следует использовать так же, как и RSI, - искать дивергенции, торговать на восходящих или нисходящих движениях индикатора или ждать перепроданности или перекупленности.


Пример

Рекомендации:
  • Настройте период сигнала и период изменения скорости по своему усмотрению.
  • Проводите всестороннее тестирование перед запуском.
  • Правильно управляйте рисками.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49386

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