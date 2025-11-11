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相对强弱指数是一个古老的指标，至今仍具有令人难以置信的优势。但问题是，它容易受到市场噪音的影响，产生大量错误信号。
该指标采用了 RSI 的概念，即读取和显示动量，并将其细化到只显示真实的市场走势。
使用该指标的方法与使用 RSI 的方法相同，即寻找背离，在指标向上或向下移动时进行交易，或等待超卖或超买区域。
- 酌情调整信号周期和变化率周期。
- 上线前进行广泛的回溯测试。
- 适当管理风险。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49386
Manual Backtest Bar Replay Simulator
这是一个简单的指标，只需移动垂直线来显示隐藏条形图，即可帮助您进行手动回溯测试。OHLC Candles with extreme tick price tracking
这是 OHLC 烛台图，记录了每个新柱状图的最高卖出价和最低买入价。
Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
选择最后一笔已完成的交易（贸易），以进一步开展工作。Trailing with Close by Button and Profit
该 EA 可帮助您通过默认参数自动设置 TP 和 SL，为您从任何设备下达的任何订单自动设置移动止损和阶梯止损，通过 5 个按钮 "全部平仓"、"获利平仓"、"亏损平仓"、"买入平仓"、"卖出平仓 "轻松平仓所有订单，根据获利或亏损阈值自动平仓所有订单。