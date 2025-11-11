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A BETTER RSI - MetaTrader 5脚本

Zoe Nsidibe Udokpan
Zoe Nsidibe Udokpan

Zoe Nsidibe Udokpan

FOUNDER/CEO of edgefinders.
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相对强弱指数是一个古老的指标，至今仍具有令人难以置信的优势。但问题是，它容易受到市场噪音的影响，产生大量错误信号。

该指标采用了 RSI 的概念，即读取和显示动量，并将其细化到只显示真实的市场走势。

使用该指标的方法与使用 RSI 的方法相同，即寻找背离，在指标向上或向下移动时进行交易，或等待超卖或超买区域。


示例

建议
  • 酌情调整信号周期和变化率周期。
  • 上线前进行广泛的回溯测试。
  • 适当管理风险。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49386

Manual Backtest Bar Replay Simulator Manual Backtest Bar Replay Simulator

这是一个简单的指标，只需移动垂直线来显示隐藏条形图，即可帮助您进行手动回溯测试。

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

这是 OHLC 烛台图，记录了每个新柱状图的最高卖出价和最低买入价。

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)

选择最后一笔已完成的交易（贸易），以进一步开展工作。

Trailing with Close by Button and Profit Trailing with Close by Button and Profit

该 EA 可帮助您通过默认参数自动设置 TP 和 SL，为您从任何设备下达的任何订单自动设置移动止损和阶梯止损，通过 5 个按钮 "全部平仓"、"获利平仓"、"亏损平仓"、"买入平仓"、"卖出平仓 "轻松平仓所有订单，根据获利或亏损阈值自动平仓所有订单。