相对强弱指数是一个古老的指标，至今仍具有令人难以置信的优势。但问题是，它容易受到市场噪音的影响，产生大量错误信号。

该指标采用了 RSI 的概念，即读取和显示动量，并将其细化到只显示真实的市场走势。

使用该指标的方法与使用 RSI 的方法相同，即寻找背离，在指标向上或向下移动时进行交易，或等待超卖或超买区域。









酌情调整信号周期和变化率周期。

上线前进行广泛的回溯测试。

适当管理风险。



