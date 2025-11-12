私たちのファンページに参加してください
Trailing with Close by Button and Profit - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 36
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
すべての注文 このEAは古いEAを 改良したものです。
使用方法：
1.このEAを任意のシンボルに追加する。
2.2.TP、SL、トレイリング、クローズ、利益または損失のしきい値に必要な変数値を設定する。
3.この EA は特定のマジックナンバーに基づくものではなく、携帯端末で注文を出すと、注文は EA によって修正（SL、TP、トレール）されます。
変更機能は以下の通りです：
1.5つのボタン
2.パラメータ "CLOSE IF PROFIT-xxxx "の値に従って、利益が出たら全ての注文を自動的にクローズする。
--> 100.0を 指定すると、利益が100ドルに達した時点で全注文が 自動決済されます。
-->Fill 0.0を指定すると、この機能は有効になりません。
3.パラメータ "CLOSE IF LOSS-xxxx "の値に従い、損失が発生した場合、全ての注文を自動で決済する。
--> Fill-70.0 を指定すると、 損失が-70ドルに達した時に 全注文を 自動決済します。
--> Fill 0.0を指定すると、この機能は働きません。
それでは、良いトレードを。
更新履歴
- 買い決済ボタン追加
- クローズ売りボタンを追加
- 使用されていないパラメータ"Lots"を削除
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49365
