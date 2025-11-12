すべての注文 このEAは古いEAを 改良したものです。

使用方法：

1.このEAを任意のシンボルに追加する。

2.2.TP、SL、トレイリング、クローズ、利益または損失のしきい値に必要な変数値を設定する。

3.この EA は特定のマジックナンバーに基づくものではなく、携帯端末で注文を出すと、注文は EA によって修正（SL、TP、トレール）されます。





変更機能は以下の通りです：

1.5つのボタン









2.パラメータ "CLOSE IF PROFIT-xxxx "の値に従って、利益が出たら全ての注文を自動的にクローズする。

--> 100.0を 指定すると、利益が100ドルに達した時点で全注文が 自動決済されます。

-->Fill 0.0を指定すると、この機能は有効になりません。



3.パラメータ "CLOSE IF LOSS-xxxx "の値に従い、損失が発生した場合、全ての注文を自動で決済する。

--> Fill-70.0 を指定すると、 損失が-70ドルに達した時に 全注文を 自動決済します。

--> Fill 0.0を指定すると、この機能は働きません。









それでは、良いトレードを。

更新履歴

- 買い決済ボタン追加

- クローズ売りボタンを追加

- 使用されていないパラメータ"Lots"を削除