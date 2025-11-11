Unisciti alla nostra fan page
A BETTER RSI - indicatore per MetaTrader 5
L'indice di forza relativa è un indicatore di vecchia data, che ancora oggi possiede un incredibile vantaggio. Il problema, però, è la sua suscettibilità al rumore dei mercati, che genera molti falsi segnali.
Questo indicatore prende il concetto di RSI, che consiste nel leggere e visualizzare il momentum, e lo affina fino a presentare solo i veri movimenti del mercato.
L'indicatore deve essere utilizzato nello stesso modo in cui si utilizzerebbe un RSI, cercando le divergenze, facendo trading sui movimenti al rialzo o al ribasso dell'indicatore o aspettando le regioni di ipervenduto o ipercomprato.
- Regolare il periodo del segnale e il periodo del tasso di variazione a propria discrezione.
- Effettuare un back test approfondito prima di entrare in funzione.
- Gestire il rischio in modo appropriato.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49386
