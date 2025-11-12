Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Trailing with Close by Button and Profit - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 15
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
tutti gli ordini Questo EA è una modifica di questo vecchio EA
Come utilizzare:
1. Aggiungete questo EA per qualsiasi simbolo
2. Impostate il valore della variabile che vi serve per TP, SL, Trailing, Closing, Treshold of Profit o Loses per gli ordini.
3. Questo EA non si basa su un numero magico specifico, quindi se si inserisce l'ordine sul dispositivo mobile l'ordine sarà modificato (SL, TP e Trailing) dall'EA.
Le caratteristiche della modifica sono:
1. Separato con 5 pulsanti
2. Chiudere automaticamente tutti gli ordini se si raggiunge il profitto in base al valore del parametro: "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (riempire con 0 se non lo si utilizza).
--> Riempiendo 100.0 si chiuderanno automaticamente tutti gli ordini quando il profitto raggiunge i 100$.
--> Fill 0.0 non attiva questa funzione.
3. Chiusura automatica di tutti gli ordini se si raggiunge la perdita in base al valore del parametro: "CLOSE IF LOSS-xxxx" (riempire con 0 se non si usa)
--> Fill -70.0 chiuderà automaticamente tutti gli ordini quando la perdita raggiunge -$70
--> Fill 0.0 non attiverà questa funzione
Buon trading....
Aggiornare la storia:
- Aggiungi il pulsante Chiudi acquisto
- Aggiungere il pulsante Chiudi vendita
- Rimuovere il parametro"Lotti" non utilizzato
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49365
Massimo indicatore visivo della forza del trend basato sull'indicatore di deviazione standard.JBrainTrend1Stop
Un indicatore che costruisce linee di livello di Stop Loss in base ai dati del sistema di trading BrainTrend1 con una media preliminare delle serie temporali dei prezzi.
Rileva se esiste una confluenza tra il timeframe del grafico corrente e altri due timeframe.Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.