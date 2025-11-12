CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Trailing with Close by Button and Profit - sistema esperto per MetaTrader 5

Gusti Risyadi Noor | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
15
Valutazioni:
(10)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

tutti gli ordini Questo EA è una modifica di questo vecchio EA

Come utilizzare:

1. Aggiungete questo EA per qualsiasi simbolo

2. Impostate il valore della variabile che vi serve per TP, SL, Trailing, Closing, Treshold of Profit o Loses per gli ordini.

3. Questo EA non si basa su un numero magico specifico, quindi se si inserisce l'ordine sul dispositivo mobile l'ordine sarà modificato (SL, TP e Trailing) dall'EA.


Le caratteristiche della modifica sono:

1. Separato con 5 pulsanti



2. Chiudere automaticamente tutti gli ordini se si raggiunge il profitto in base al valore del parametro: "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (riempire con 0 se non lo si utilizza).

--> Riempiendo 100.0 si chiuderanno automaticamente tutti gli ordini quando il profitto raggiunge i 100$.

--> Fill 0.0 non attiva questa funzione.

3. Chiusura automatica di tutti gli ordini se si raggiunge la perdita in base al valore del parametro: "CLOSE IF LOSS-xxxx" (riempire con 0 se non si usa)

--> Fill -70.0 chiuderà automaticamente tutti gli ordini quando la perdita raggiunge -$70

--> Fill 0.0 non attiverà questa funzione



Buon trading....

Aggiornare la storia:

- Aggiungi il pulsante Chiudi acquisto

- Aggiungere il pulsante Chiudi vendita

- Rimuovere il parametro"Lotti" non utilizzato

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49365

ColoreStdDev ColoreStdDev

Massimo indicatore visivo della forza del trend basato sull'indicatore di deviazione standard.

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

Un indicatore che costruisce linee di livello di Stop Loss in base ai dati del sistema di trading BrainTrend1 con una media preliminare delle serie temporali dei prezzi.

Confluence Detector Confluence Detector

Rileva se esiste una confluenza tra il timeframe del grafico corrente e altri due timeframe.

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.