tüm siparişler Bu EA, bu eski EA 'nın modifikasyonudur

Nasıl kullanılır?

1. Bu EA'yı herhangi bir sembol için ekleyin

2. Siparişler için TP, SL, Takip, Kapanış, Kâr veya Zarar Tutarı için ihtiyacınız olan değişken değerini ayarlayın

3. Bu EA belirli Sihirli Numaraya dayalı değildir, daha sonra siparişi Mobil Cihaza verirseniz, sipariş EA tarafından değiştirilecektir (SL, TP ve Trailing)





Modifikasyon özellikleri

1. 5 Düğme ile Ayrı









2. "CLOSE IF PROFIT-xxxx" parametresinin değerine göre kara ulaşırsanız Tüm Emirleri otomatik olarak kapatın (Kullanmazsanız 0 ile doldurun)

--> Fill 100.0, kâr 100$'a ulaştığında tüm emirleri otomatik olarak kapatacaktır

--> Fill 0.0 bu işlevi etkinleştirmeyecektir



3. "CLOSE IF LOSS-xxxx" parametresinin değerine göre zarara ulaşırsa Tüm Emirleri otomatik olarak kapat (Kullanmazsanız 0 ile doldurun)

--> Doldur -70.0, kayıp -70$'a ulaştığında tüm emirleri otomatik olarak kapatacaktır

--> Fill 0.0 bu işlevi etkinleştirmeyecektir









İyi ticaretler....

Güncelleme Geçmişi:

- Düğme ekle Kapat AL

- Düğme ekle SATIŞI KAPAT

- Kullanılmayan"Lots" parametresini kaldırın