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Trailing with Close by Button and Profit - эксперт для MetaTrader 5
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все ордера Этот советник является модификацией старого советника
Как использовать :
1. Добавьте этот советник для любого символа
2. Установите значение переменной, которая вам нужна для TP, SL, трейлинга, закрытия, порога прибыли или убытков для ордеров
3. Этот советник не основан на конкретном магическом числе, тогда, если вы разместите ордер на мобильном устройстве, ордер будет модифицирован (SL, TP и Trailing) советником.
Функции модификации: :
1. Разделение с 5 кнопками
2. Автоматическое закрытие всех ордеров при достижении прибыли в соответствии со значением параметра: "CLOSE IF PROFIT-xxx" (Заполните 0, если вы не используете его)
--> Fill 100.0 будет автоматически закрывать все ордера, когда прибыль достигнет $100
--> Fill 0.0 не активирует эту функцию.
3. Автоматическое закрытие всех ордеров при достижении убытка в соответствии со значением параметра: "CLOSE IF LOSS-xxx" (Fill with 0 if you don't use it)
--> Fill -70.0 будет автоматически закрывать все ордера при достижении убытка -$70
--> Fill 0.0 не активирует эту функцию.
Удачной торговли....
Обновить историю:
- Добавить кнопку Закрыть BUY
- Добавить кнопку Close SELL
- Убрать неиспользуемый параметр"Lots"
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49365
Выберите последнюю закрытую сделку (торговлю) для дальнейшей работы.A BETTER RSI
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