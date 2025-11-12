CodeBaseSections
dans la poche
Experts

Trailing with Close by Button and Profit - expert pour MetaTrader 5

tous les ordres Cet EA est une modification de cet ancien EA

Comment l'utiliser :

1. Ajoutez cet EA pour n'importe quel symbole

2. Définissez la valeur de la variable dont vous avez besoin pour le TP, SL, Trailing, Closing, Treshold of Profit or Loses pour les ordres.

3. Cet EA n'est pas basé sur un nombre magique spécifique, alors si vous placez l'ordre sur un appareil mobile, l'ordre sera modifié (SL,TP & Trailing) par l'EA.


Les caractéristiques de modification sont :

1. Séparé avec 5 boutons



2. Fermeture automatique de tous les ordres si le profit est atteint selon la valeur du paramètre : "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (Remplissez avec 0 si vous ne l'utilisez pas).

--> La valeur 100.0 fermera automatiquement tous les ordres lorsque le profit atteint 100$.

--> La valeur 0.0 ne permet pas d'activer cette fonction.

3. Fermeture automatique de tous les ordres si la perte est atteinte selon la valeur du paramètre : "CLOSE IF LOSS-xxxx" (Remplir avec 0 si vous ne l'utilisez pas)

--> Fill -70.0 fermera automatiquement tous les ordres lorsque la perte atteint -$70

--> Fill 0.0 pour ne pas activer cette fonction



Bonne continuation....

Mise à jour de l'historique :

- Ajouter le bouton Fermer ACHETER

- Ajout d'un bouton Close SELL

- Suppression du paramètre"Lots" non utilisé

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49365

