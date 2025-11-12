私たちのファンページに参加してください
Confluence Detector - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 42
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このインディケータは、チャートに3本の折れ線グラフを描画します。このインジケータは現在の期間を検出し、現在の期間と比較する他の 2つの期間を入力で指定します。
選択した他のタイムフレームで価格が同じ方向に動いていない場合、線 は互いにずれます。
線が離れると、その時間帯の取引を避けるシグナルになります。複数のタイムフレームが合流しているときに取引する方が安全です。
最初のプロットは、現在の期間の終値の折れ線グラフです。
2つ目のプロットは、1つ目の入力タイムフレームと現在の期間の乖離です。
3つ目のプロットは、2つ目の入力タイムフレームと現在の期間の乖離です。
このインディケータを気に入っていただければ幸いです。
