Expert Advisors

Trailing with Close by Button and Profit - Experte für den MetaTrader 5

alle Aufträge Dieser EA ist eine Modifikation dieses alten EA

Wie man ihn benutzt :

1. Fügen Sie diesen EA für ein beliebiges Symbol hinzu

2. Stellen Sie den variablen Wert ein, den Sie für TP, SL, Trailing, Closing, Treshold of Profit oder Loses für die Orders benötigen

3. Dieser EA basiert nicht auf einer bestimmten magischen Zahl. Wenn Sie die Order auf einem mobilen Gerät platzieren, wird die Order von EA modifiziert (SL, TP & Trailing).


Die Modifizierungsfunktionen sind:

1. Getrennt mit 5 Buttons



2. Automatische Schließung aller Orders bei Erreichen des Gewinns entsprechend dem Wert des Parameters: "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (Fill mit 0, wenn Sie es nicht verwenden)

--> Fill 100.0 wird alle Orders automatisch schließen, wenn der Gewinn $100 erreicht

--> Fill 0.0 wird diese Funktion nicht aktivieren

3. Auto close All Orders if reach the loss according to value of parameter : "CLOSE IF LOSS-xxxx" (Fill with 0 if you don't use it)

--> Fill -70.0 wird alle Orders automatisch schließen , wenn der Verlust -$70 erreicht

--> Fill 0.0 wird diese Funktion nicht aktivieren



Viel Spaß beim Handeln....

Geschichte aktualisieren:

- Schaltfläche Close BUY hinzufügen

- Schaltfläche Close SELL hinzufügen

- Nicht verwendeten Parameter"Lots" entfernen

