und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trailing with Close by Button and Profit - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 27
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
alle Aufträge Dieser EA ist eine Modifikation dieses alten EA
Wie man ihn benutzt :
1. Fügen Sie diesen EA für ein beliebiges Symbol hinzu
2. Stellen Sie den variablen Wert ein, den Sie für TP, SL, Trailing, Closing, Treshold of Profit oder Loses für die Orders benötigen
3. Dieser EA basiert nicht auf einer bestimmten magischen Zahl. Wenn Sie die Order auf einem mobilen Gerät platzieren, wird die Order von EA modifiziert (SL, TP & Trailing).
Die Modifizierungsfunktionen sind:
1. Getrennt mit 5 Buttons
2. Automatische Schließung aller Orders bei Erreichen des Gewinns entsprechend dem Wert des Parameters: "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (Fill mit 0, wenn Sie es nicht verwenden)
--> Fill 100.0 wird alle Orders automatisch schließen, wenn der Gewinn $100 erreicht
--> Fill 0.0 wird diese Funktion nicht aktivieren
3. Auto close All Orders if reach the loss according to value of parameter : "CLOSE IF LOSS-xxxx" (Fill with 0 if you don't use it)
--> Fill -70.0 wird alle Orders automatisch schließen , wenn der Verlust -$70 erreicht
--> Fill 0.0 wird diese Funktion nicht aktivieren
Viel Spaß beim Handeln....
Geschichte aktualisieren:
- Schaltfläche Close BUY hinzufügen
- Schaltfläche Close SELL hinzufügen
- Nicht verwendeten Parameter"Lots" entfernen
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49365
Wählen Sie das letzte abgeschlossene Geschäft (Trade) zur weiteren Bearbeitung aus.A BETTER RSI
Relative Strength Index, der das Rauschen vollständig beseitigt und auf allen Märkten funktioniert!
Er erkennt, ob es einen Zusammenfluss zwischen dem aktuellen Chart-Zeitrahmen und zwei anderen Zeitrahmen gibt.QuickTradeKeys123
QuickTradeKeys 123 ist ein benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der es Händlern ermöglicht, Kauf- und Verkaufsoperationen schnell auszuführen, indem sie einfach die Zahlen "1" und "2" auf ihrer Tastatur drücken. Mit der Taste '3' werden alle offenen Positionen geschlossen. Dieser EA ist ideal für schnelle Handels- und Testzwecke, bei denen manuelle Eingriffe erforderlich sind, ohne die Maus zu benutzen.