私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
QuickTradeKeys123 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 28
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細QuickTradeKeys 123 EAは、効率的で迅速なマーケット対応を可能にするよう設計されています。たった1回のキー操作で、チャート表示から直接取引が可能です。以下にその機能を簡単にまとめました：
キー '1'：事前に設定したロットサイズで買いポジションをオープンします。キー '2'：あらかじめ設定されたロット・サイズで売りポジションを建てる。キー '3'：指定されたマジックナンバーに基づいて、EAがオープンしたすべてのオープンポジションをクローズします。このEAは使いやすく、初心者から経験豊富なトレーダーまで、キーボードを使って効果的かつ即座にトレードをコントロールすることができます。
適用範囲このEAはすべての通貨ペアと時間枠に適しています。最適なパフォーマンスと迅速な執行のためには、低スプレッドとスムーズなマーケットアクセスが推奨されます。
インストールEAを希望のチャートにドラッグし、MetaTraderで自動売買が有効になっていることを確認し、EAが取引実行を許可されていることを確認するだけです。入力設定で必要に応じてマジックナンバーを設定してください。
重要：このEAは、ユーザーが基本的なコンセプトと関連するリスクを十分に理解していない限り、ライブ取引口座での使用を意図したものではありません。まずデモ口座でEAをテストし、その動作に慣れることをお勧めします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49343
これは、現在のチャートのタイムフレームと他の2つのタイムフレームの間に合流があるかどうかを検出します。Trailing with Close by Button and Profit
このEAは、デフォルトのパラメータでTPとSLを自動的に設定し、どのデバイスから発注した注文でも自動的にトレーリングストップとステップを設定し、5つのボタン「Close All」、「Close Profit」、「Close Lose」、「Close BUY」、「Close SELL」ですべての注文を簡単にクローズし、利益または損失のしきい値ですべての注文を自動的にクローズします。
シンプルで効果的なドンチャンネル・ブレイクアウト戦略。この戦略は時代を超越している！Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。