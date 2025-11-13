詳細QuickTradeKeys 123 EAは、効率的で迅速なマーケット対応を可能にするよう設計されています。たった1回のキー操作で、チャート表示から直接取引が可能です。以下にその機能を簡単にまとめました：

キー '1'：事前に設定したロットサイズで買いポジションをオープンします。キー '2'：あらかじめ設定されたロット・サイズで売りポジションを建てる。キー '3'：指定されたマジックナンバーに基づいて、EAがオープンしたすべてのオープンポジションをクローズします。このEAは使いやすく、初心者から経験豊富なトレーダーまで、キーボードを使って効果的かつ即座にトレードをコントロールすることができます。

適用範囲このEAはすべての通貨ペアと時間枠に適しています。最適なパフォーマンスと迅速な執行のためには、低スプレッドとスムーズなマーケットアクセスが推奨されます。

インストールEAを希望のチャートにドラッグし、MetaTraderで自動売買が有効になっていることを確認し、EAが取引実行を許可されていることを確認するだけです。入力設定で必要に応じてマジックナンバーを設定してください。

重要：このEAは、ユーザーが基本的なコンセプトと関連するリスクを十分に理解していない限り、ライブ取引口座での使用を意図したものではありません。まずデモ口座でEAをテストし、その動作に慣れることをお勧めします。