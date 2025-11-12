所有订单 此 EA 是对旧 EA 的修改

如何使用 ：

1.为任何符号添加此 EA

2.为订单设置所需的 TP、SL、Trailing、Closing、Treshold of Profit 或 Loses 变量值。

3.此 EA 不基于特定的神奇数字，如果您在移动设备上下单，EA 将修改订单（SL、TP 和追踪）。





修改功能包括

1.5 个独立按钮









2.根据参数值 "CLOSE IF PROFIT-xxxx"（如果不使用，则填写 0），如果达到利润，自动关闭所有订单。

--> 填充100.0 将在利润达到 100 美元时自动关闭所有订单

--> 填写 0.0 将不激活此功能。



3.根据参数值 "CLOSE IF LOSS-xxxx" （如果不使用，则填充 0），当达到亏损时自动关闭所有订单。

--> Fill-70.0 将 在损失达到 -$70 时 自动关闭 所有订单。

--> 填充 0.0 将不激活此功能









祝您交易愉快....

更新历史：

- 添加按钮关闭买入

- 添加关闭卖出按钮

- 删除未使用的参数"手数