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Trailing with Close by Button and Profit - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
所有订单 此 EA 是对旧 EA 的修改
如何使用 ：
1.为任何符号添加此 EA
2.为订单设置所需的 TP、SL、Trailing、Closing、Treshold of Profit 或 Loses 变量值。
3.此 EA 不基于特定的神奇数字，如果您在移动设备上下单，EA 将修改订单（SL、TP 和追踪）。
修改功能包括
1.5 个独立按钮
2.根据参数值 "CLOSE IF PROFIT-xxxx"（如果不使用，则填写 0），如果达到利润，自动关闭所有订单。
--> 填充100.0 将在利润达到 100 美元时自动关闭所有订单
--> 填写 0.0 将不激活此功能。
3.根据参数值 "CLOSE IF LOSS-xxxx" （如果不使用，则填充 0），当达到亏损时自动关闭所有订单。
--> Fill-70.0 将 在损失达到 -$70 时 自动关闭 所有订单。
--> 填充 0.0 将不激活此功能
祝您交易愉快....
更新历史：
- 添加按钮关闭买入
- 添加关闭卖出按钮
- 删除未使用的参数"手数
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49365
Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
选择最后一笔已完成的交易（贸易），以进一步开展工作。A BETTER RSI
相对强弱指数能完全消除噪音，适用于所有市场！
Confluence Detector
它将检测当前图表时间框架与其他两个时间框架之间是否存在汇合。QuickTradeKeys123
QuickTradeKeys 123 是一款适用于 MetaTrader 5 的用户友好型智能交易系统（EA），交易者只需在键盘上按下数字 "1 "和 "2"，即可快速执行买入和卖出操作。按 "3 "则关闭所有未结头寸。该 EA 非常适合快速交易和测试目的，无需使用鼠标即可进行手动干预。