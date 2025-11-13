コードベースセクション
Simple Yet Effective Breakout Strategy - MetaTrader 5のためのエキスパート

このストラテジーの独自のバージョンを作成するために、独自のフィルターを自由に変更/追加することができます。

ストラテジーの大前提

  • 価格がn本の高値を上抜けたらすぐに 買い/カバー
  • 価格がn本の棒を下回ったらすぐに ショート/売り。

USDJPY 2013-2023でバックテスト済み！


設定

USDJPYのバックテスト結果

このスクリプトに価値を見出していただければ幸いです。

