記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Simple Yet Effective Breakout Strategy - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 26
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このストラテジーの独自のバージョンを作成するために、独自のフィルターを自由に変更/追加することができます。
ストラテジーの大前提
- 価格がn本の高値を上抜けたらすぐに 買い/カバー
- 価格がn本の棒を下回ったらすぐに ショート/売り。
USDJPY 2013-2023でバックテスト済み！
このスクリプトに価値を見出していただければ幸いです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49272
