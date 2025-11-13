QuickTradeKeys 123はMetaTrader 5用の使いやすいExpert Advisor (EA)で、トレーダーはキーボードの数字'1'と'2'を押すだけで売買を素早く実行できます。3」を押すと、すべてのオープンポジションをクローズします。このEAは、マウスを使用せずに手動介入が必要な迅速な取引やテスト目的に最適です。

これは、現在のチャートのタイムフレームと他の2つのタイムフレームの間に合流があるかどうかを検出します。