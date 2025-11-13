und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Simple Yet Effective Breakout Strategy
Sie können Ihre eigenen Filter frei ändern/hinzufügen, um Ihre eigene einzigartige Version dieser Strategie zu erstellen.
Die grundlegende Prämisse der Strategie:
- Kaufen/Cover , sobald der Kurs über n Balken hoch ausbricht
- Leerverkauf/Verkauf , sobald der Kurs unter den Tiefststand von n Balken fällt
Backtested auf USDJPY 2013-2023, mal sehen, ob Sie die Ergebnisse noch weiter verbessern können!
Ich hoffe, Sie finden Werte in diesem Skript.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49272
