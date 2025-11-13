CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Simple Yet Effective Breakout Strategy - Experte für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Sie können Ihre eigenen Filter frei ändern/hinzufügen, um Ihre eigene einzigartige Version dieser Strategie zu erstellen.

Die grundlegende Prämisse der Strategie:

  • Kaufen/Cover , sobald der Kurs über n Balken hoch ausbricht
  • Leerverkauf/Verkauf , sobald der Kurs unter den Tiefststand von n Balken fällt

Backtested auf USDJPY 2013-2023, mal sehen, ob Sie die Ergebnisse noch weiter verbessern können!


Einstellungen

USDJPY Backtest-Ergebnisse

Ich hoffe, Sie finden Werte in diesem Skript.

      Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
      Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49272

