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Simple Yet Effective Breakout Strategy - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
您可以自由修改/添加自己的过滤器，创建自己独特版本的策略。
策略的基本前提：
- 一旦 价格突破 n 个高点，立即 买入/回补
- 价格跌破 n 个低点时立即 做空/卖出
对美元兑日元 2013-2023 年进行了回溯测试，让我们看看您能否进一步改善结果！
希望您能从本脚本中找到价值。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49272
QuickTradeKeys123
QuickTradeKeys 123 是一款适用于 MetaTrader 5 的用户友好型智能交易系统（EA），交易者只需在键盘上按下数字 "1 "和 "2"，即可快速执行买入和卖出操作。按 "3 "则关闭所有未结头寸。该 EA 非常适合快速交易和测试目的，无需使用鼠标即可进行手动干预。Confluence Detector
它将检测当前图表时间框架与其他两个时间框架之间是否存在汇合。
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass
以下是根据 "计数 "设置计数器的代码示例Basic GridManager Library
这是一个用于创建和管理网格的基本库。