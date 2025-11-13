QuickTradeKeys 123 是一款适用于 MetaTrader 5 的用户友好型智能交易系统（EA），交易者只需在键盘上按下数字 "1 "和 "2"，即可快速执行买入和卖出操作。按 "3 "则关闭所有未结头寸。该 EA 非常适合快速交易和测试目的，无需使用鼠标即可进行手动干预。

它将检测当前图表时间框架与其他两个时间框架之间是否存在汇合。