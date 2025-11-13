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Simple Yet Effective Breakout Strategy - MetaTrader 5EA

Anh Quan Duong
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2 代码 1 评论
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您可以自由修改/添加自己的过滤器，创建自己独特版本的策略。

策略的基本前提：

  • 一旦 价格突破 n 个高点，立即 买入/回补
  • 价格跌破 n 个低点时立即 做空/卖出

对美元兑日元 2013-2023 年进行了回溯测试，让我们看看您能否进一步改善结果！


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美元兑日元回溯测试结果

希望您能从本脚本中找到价值。

      由MetaQuotes Ltd译自英文
      原代码： https://www.mql5.com/en/code/49272

      QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys123

      QuickTradeKeys 123 是一款适用于 MetaTrader 5 的用户友好型智能交易系统（EA），交易者只需在键盘上按下数字 "1 "和 "2"，即可快速执行买入和卖出操作。按 "3 "则关闭所有未结头寸。该 EA 非常适合快速交易和测试目的，无需使用鼠标即可进行手动干预。

      Confluence Detector Confluence Detector

      它将检测当前图表时间框架与其他两个时间框架之间是否存在汇合。

      Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass

      以下是根据 "计数 "设置计数器的代码示例

      Basic GridManager Library Basic GridManager Library

      这是一个用于创建和管理网格的基本库。