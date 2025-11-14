無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - MetaTrader 5のためのエキスパート
01.X "回数をカウントし、パスする。
- ステップ01-回数制限を 設定するための変数を作成。 コードの最適化だけでなく、入力パラメータとしても 使用できます。
- ステップ02- 制限回数（何回カウントされたか）を格納する変数を作成します。
- ステップ03-カウンターと カウント・ リミットが等しくなったら、指定したコード・ブロックを渡す時です。
- ステップ04 - コードが通過したら、必ずカウンタもリセットして ください。そうしないと、無限にカウントされます（この場合）。
カウンタ・ブロックにフィルタリング条件を設定することもできる。もしこれが真なら、1回カウントする。"
input int count = 50; // カウント限界を入力として設定する int Counter; // カウンタ変数 // エキスパート初期化 int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // エキスパート初期化 ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { Counter ++; // 各ティックでカウンターに1を加算する。 Comment("Current Count -:", Counter); if(Counter == count) // このブロックは各カウントにつき1回のみ実行される。 { // あなたのコードはここに......。 Alert(count," Times counted"); Counter = 0; // コードブロックの最後でカウンターをリセットする。これは必須です。 } } // OnTick End <<----------------------
02.X "回パスし、"X "回待ってからパスする。
この方法は、待機とパス、パスと待機のように使うことができる。
- ステップ01 - 回数制限と 待機制限を 設定するための変数を作成します 。
- ステップ02 - カウントリミットとウェイトリミット（何回カウントされたか、何回ウェイトされたか）を格納する変数を作成します。
- ステップ03 - カウンターと あなたのカウント リミットが 等しくなったら、それはあなたが指定したコードブロックを渡す時間であることを意味します。
- ステップ04 - ウェイターとあなたのカウント待機制限が等しく なったら 、それは少し待つ時間であることを意味します。
- ステップ04 - ウェイティングリミットに 達したら 、カウンターと ウェイターも リセットして ください。そうしないと、（この場合）動作が止まってしまいます。
カウンタ・ブロックとウェイタ・ブロックにフィルタリング条件を 設定することもできる。もしこれが真なら、少し待つ"
input int count = 50; // カウント限界を入力として設定する input int wait = 50; // 待機制限を入力として設定する int Counter; // カウンタ変数のデフォルト値は "0" int Waiter; // 待機中の変数のデフォルト値は "0" // エキスパート初期化 int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // エキスパート初期化 ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter); if(Counter < count) // X "回パス { Counter++; // カウンターを更新する // あなたのコードはここにある。 } else if(Waiter < wait) // "X "回待つ { Waiter++; // ウェイターを更新する // あなたのコードはここにある。 } if(Waiter == wait) // ウェイティング・リミットに達した { Counter = 0; // カウンタをリセットする Waiter = 0; // ウェイターをリセットする } } // OnTick End <<---------------------- //+------------------------------------------------------------------+
特別なこと：
上記のコードから waitingのブロックを削除 することで、 「X回パスしたらストップ」という コードを書くことができる。そうすれば、特定の回数をカウントし、カウンタがリセットされるまで動作を停止します。これらの変数をグローバルに作成すれば、コードのどこでもリセットすることができます。(グローバル変数)
