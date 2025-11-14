01.X "回数をカウントし、パスする。

カウンタ・ブロックにフィルタリング条件を設定することもできる。 もしこれが真なら、1回カウントする。"





input int count = 50 ; int Counter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Counter ++; Comment ( "Current Count -:" , Counter); if (Counter == count) { Alert (count, " Times counted" ); Counter = 0 ; } }





02.X "回パスし、"X "回待ってからパスする。

この方法は、待機とパス、パスと待機のように使うことができる。

ステップ01 - 回数制限と 待機制限を 設定するための変数を作成します 。

設定するための変数を作成します ステップ02 - カウントリミットとウェイトリミット（何回カウントされたか、何回ウェイトされたか）を格納する変数を作成します。

カウントリミットとウェイトリミット（何回カウントされたか、何回ウェイトされたか）を格納する変数を作成します。 ステップ03 - カウンターと あなたの カウント リミットが 等しくなったら、それはあなたが指定したコードブロックを渡す時間であることを意味します。

あなたの 等しくなったら、それはあなたが指定したコードブロックを渡す時間であることを意味します。 ステップ04 - ウェイターとあなたのカウント待機制限が等しく なったら 、それは少し待つ時間であることを意味します。

ウェイターとあなたのカウント待機制限が等しく 、それは少し待つ時間であることを意味します。 ステップ04 - ウェイティングリミットに 達したら 、カウンターと ウェイターも リセットして ください。そうしないと、（この場合）動作が止まってしまいます。

カウンタ・ブロックとウェイタ・ブロックにフィルタリング条件を 設定することもできる。 もしこれが真なら、少し待つ"





input int count = 50 ; input int wait = 50 ; int Counter; int Waiter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Comment ( "Counted Ticks -: " , Counter, "

" , "Waited Ticks -: " , Waiter); if (Counter < count) { Counter++; } else if (Waiter < wait) { Waiter++; } if (Waiter == wait) { Counter = 0 ; Waiter = 0 ; } }

特別なこと：

上記のコードから waitingのブロックを削除 することで、 「X回パスしたらストップ」という コードを書くことができる。そうすれば、特定の回数をカウントし、カウンタがリセットされるまで動作を停止します。これらの変数をグローバルに作成すれば、コードのどこでもリセットすることができます。(グローバル変数)



