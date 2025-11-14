コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - MetaTrader 5のためのエキスパート

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
24
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

01.X "回数をカウントし、パスする。

  • ステップ01-回数制限を 設定するための変数を作成 コードの最適化だけでなく、入力パラメータとしても 使用できます。
  • ステップ02- 制限回数（何回カウントされたか）を格納する変数を作成します。
  • ステップ03-カウンターと カウント・ リミットが等しくなったら、指定したコード・ブロックを渡す時です。
  • ステップ04 - コードが通過したら、必ずカウンタもリセットして ください。そうしないと、無限にカウントされます（この場合）。
カウンタ・ブロックにフィルタリング条件を設定することもできる。もしこれが真なら、1回カウントする。"

input int count = 50; // カウント限界を入力として設定する

int Counter; // カウンタ変数

// エキスパート初期化
int OnInit()
{
 return(INIT_SUCCEEDED);
}

// エキスパート初期化 -------------------
void OnDeinit(const int reason)
{

}

// Expert OnTick --------------------------
void OnTick()
{
 Counter ++; // 各ティックでカウンターに1を加算する。 
 Comment("Current Count -:", Counter);
 
 if(Counter == count)  // このブロックは各カウントにつき1回のみ実行される。
 {
  
  // あなたのコードはここに......。

 Alert(count," Times counted"); 
 Counter = 0; // コードブロックの最後でカウンターをリセットする。これは必須です。 
 } 

} // OnTick End <<----------------------


02.X "回パスし、"X "回待ってからパスする。

この方法は、待機とパス、パスと待機のように使うことができる。

  • ステップ01 - 回数制限と 待機制限を 設定するための変数を作成します
  • ステップ02 - カウントリミットとウェイトリミット（何回カウントされたか、何回ウェイトされたか）を格納する変数を作成します。
  • ステップ03 - カウンターと あなたのカウント リミットが 等しくなったら、それはあなたが指定したコードブロックを渡す時間であることを意味します。
  • ステップ04 - ウェイターとあなたのカウント待機制限が等しく なったら 、それは少し待つ時間であることを意味します。
  • ステップ04 - ウェイティングリミットに 達したら カウンターと ウェイターも リセットして ください。そうしないと、（この場合）動作が止まってしまいます。
カウンタ・ブロックとウェイタ・ブロックにフィルタリング条件を 設定することもできる。もしこれが真なら、少し待つ"


input int count = 50; // カウント限界を入力として設定する
input int wait = 50; // 待機制限を入力として設定する

int Counter; // カウンタ変数のデフォルト値は "0"
int Waiter; // 待機中の変数のデフォルト値は "0"

// エキスパート初期化
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

// エキスパート初期化 -------------------
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }

// Expert OnTick --------------------------
void OnTick()
  {
   Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter);

   if(Counter < count) // X "回パス
     {
      Counter++; // カウンターを更新する

      // あなたのコードはここにある。

     }
   else
      if(Waiter < wait) // "X "回待つ
        {
         Waiter++; // ウェイターを更新する

         // あなたのコードはここにある。

        }

   if(Waiter == wait) // ウェイティング・リミットに達した
     {
      Counter = 0; // カウンタをリセットする
      Waiter = 0; // ウェイターをリセットする
     }






  } // OnTick End <<----------------------
//+------------------------------------------------------------------+

特別なこと：

上記のコードから waitingのブロックを削除 することで、 「X回パスしたらストップ」という コードを書くことができる。そうすれば、特定の回数をカウントし、カウンタがリセットされるまで動作を停止します。これらの変数をグローバルに作成すれば、コードのどこでもリセットすることができます。(グローバル変数)


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49213

Simple Yet Effective Breakout Strategy Simple Yet Effective Breakout Strategy

シンプルで効果的なドンチャンネル・ブレイクアウト戦略。この戦略は時代を超越している！

QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys123

QuickTradeKeys 123はMetaTrader 5用の使いやすいExpert Advisor (EA)で、トレーダーはキーボードの数字'1'と'2'を押すだけで売買を素早く実行できます。3」を押すと、すべてのオープンポジションをクローズします。このEAは、マウスを使用せずに手動介入が必要な迅速な取引やテスト目的に最適です。

Basic GridManager Library Basic GridManager Library

グリッドを作成・管理するための基本的なライブラリ。

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

コード・ブロックを「1小節に1回だけ」実行したい場合は、新しい小節が到着したかどうかをチェックすることが重要です。