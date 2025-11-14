コードベースセクション
ライブラリ

Basic GridManager Library - MetaTrader 5のためのライブラリ

このライブラリには、グリッドを管理するための基本的なパブリック・メソッドが含まれています：

public:
                     GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent);
                    ~GridManager() {};
   void              SetGridMagicNumber(ulong magic);
   void              SetGridMaxDD(double max_dd_percent);
   void              SetGridMultiplier(double lot_multiplier);
   void              Start(void);
   void              Update(void);
   void              CloseGrid();
   double            GridPnL();
   int               CountPositions();

上記のコードでは

  • MaxDD は「最大許容ドローダウン」を意味する。この値はデフォルトでは無効になっていますが、Set メソッドを使用すると有効になります。これは %balance の値です。
  • Start メソッドは、まだ実行中でなければ新しいグリッドを開始します。
  • Update メソッドは、新しいエントリーと終了の可能性をチェックします。

これは、GridManager オブジェクトに基づいて動作する EA のサンプル・コードです：

#include <GridManager.mqh>
GridManager *buy_grid;

int OnInit()
  {
   buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1);
   buy_grid.SetGridMagicNumber(100); 
   buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); 
   buy_grid.SetGridMaxDD(5);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete buy_grid;
  }

void OnTick(void)
  {
   bool buy_condition=true;
   if(buy_condition)
      buy_grid.Start();
   buy_grid.Update();
  }

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49186

    以下は、"Count "に基づくセット・カウンターのコード例である。

    シンプルで効果的なドンチャンネル・ブレイクアウト戦略。この戦略は時代を超越している！

    コード・ブロックを「1小節に1回だけ」実行したい場合は、新しい小節が到着したかどうかをチェックすることが重要です。

    このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布や範囲を理解するのに役立ち、テイクプロフィットやストップロスに使用するヒストリカル値を決定するなど、取引上の意思決定に役立ちます。