このライブラリには、グリッドを管理するための基本的なパブリック・メソッドが含まれています：

public : GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber( ulong magic); void SetGridMaxDD( double max_dd_percent); void SetGridMultiplier( double lot_multiplier); void Start( void ); void Update( void ); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();

上記のコードでは

は「最大許容ドローダウン」を意味する。この値はデフォルトでは無効になっていますが、Set メソッドを使用すると有効になります。これは %balance の値です。 Start メソッドは、まだ実行中でなければ新しいグリッドを開始します。

メソッドは、まだ実行中でなければ新しいグリッドを開始します。 Update メソッドは、新しいエントリーと終了の可能性をチェックします。