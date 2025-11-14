無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Basic GridManager Library - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 24
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このライブラリには、グリッドを管理するための基本的なパブリック・メソッドが含まれています：
public: GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber(ulong magic); void SetGridMaxDD(double max_dd_percent); void SetGridMultiplier(double lot_multiplier); void Start(void); void Update(void); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();
上記のコードでは
- MaxDD は「最大許容ドローダウン」を意味する。この値はデフォルトでは無効になっていますが、Set メソッドを使用すると有効になります。これは %balance の値です。
- Start メソッドは、まだ実行中でなければ新しいグリッドを開始します。
- Update メソッドは、新しいエントリーと終了の可能性をチェックします。
これは、GridManager オブジェクトに基づいて動作する EA のサンプル・コードです：
#include <GridManager.mqh> GridManager *buy_grid; int OnInit() { buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1); buy_grid.SetGridMagicNumber(100); buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); buy_grid.SetGridMaxDD(5); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { delete buy_grid; } void OnTick(void) { bool buy_condition=true; if(buy_condition) buy_grid.Start(); buy_grid.Update(); }
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49186
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass
以下は、"Count "に基づくセット・カウンターのコード例である。Simple Yet Effective Breakout Strategy
シンプルで効果的なドンチャンネル・ブレイクアウト戦略。この戦略は時代を超越している！
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
コード・ブロックを「1小節に1回だけ」実行したい場合は、新しい小節が到着したかどうかをチェックすることが重要です。Candle Analysis Report
このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布や範囲を理解するのに役立ち、テイクプロフィットやストップロスに使用するヒストリカル値を決定するなど、取引上の意思決定に役立ちます。