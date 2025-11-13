Rejoignez notre page de fans
Simple Yet Effective Breakout Strategy - expert pour MetaTrader 5
Vous pouvez librement modifier ou ajouter vos propres filtres pour créer votre propre version de cette stratégie.
Le principe de base de la stratégie :
- Acheter/couvrir dès que le prix dépasse n barres au plus haut
- Vente à découvert dès que le prix est inférieur à n barres basses.
Backtested sur USDJPY 2013-2023, voyons si vous pouvez améliorer les résultats encore plus !
J'espère que vous trouverez votre compte dans ce script.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49272
