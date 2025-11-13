Fan sayfamıza katılın
Simple Yet Effective Breakout Strategy - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 14
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu stratejinin kendi benzersiz sürümünü oluşturmak için kendi filtrelerinizi özgürce değiştirebilir / ekleyebilirsiniz.
Stratejinin temel öncülü:
- Fiyat n çubuğun en yüksek seviyesinin üzerine çıkar çıkmaz Satın Al / Kapat
- Fiyat n barın altına düşer düşmez açığa satış yapın
USDJPY 2013-2023 üzerinde geriye dönük test edildi, bakalım sonuçları daha da iyileştirebilecek misiniz!
Umarım bu senaryoda değer bulursunuz.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49272
