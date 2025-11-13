Unisciti alla nostra fan page
Simple Yet Effective Breakout Strategy - sistema esperto per MetaTrader 5
Potete modificare/aggiungere liberamente i vostri filtri per creare la vostra versione unica di questa strategia.
La premessa di base della strategia:
- Acquistare/Coprire non appena il prezzo rompe sopra le n barre alte
- Vendi allo scoperto non appena il prezzo si rompe al di sotto di n barre basse.
Testato su USDJPY 2013-2023, vediamo se è possibile migliorare ulteriormente i risultati!
Spero che troviate dei valori in questo script.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49272
Quando viene applicato ai mercati finanziari, questo metodo è tipicamente utilizzato per identificare i momenti di eccessiva deviazione dei prezzi dai livelli "normali".
