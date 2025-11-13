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Simple Yet Effective Breakout Strategy - эксперт для MetaTrader 5
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Вы можете свободно изменять/добавлять свои собственные фильтры, чтобы создать свою уникальную версию этой стратегии.
Основная предпосылка стратегии:
- Покупка/покрытие, как только цена прорывается выше n баров максимума
- Шорт/продажа , как только цена опускается ниже n баров минимума.
Стратегия протестирована на USDJPY 2013-2023, давайте посмотрим, сможете ли вы улучшить результаты еще больше!
Надеюсь, вы найдете в этом скрипте полезное для себя.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49272
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