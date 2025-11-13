QuickTradeKeys 123 - это удобный советник для MetaTrader 5, позволяющий трейдерам быстро совершать операции покупки и продажи, просто нажимая на клавиатуре цифры "1" и "2". Нажатие кнопки "3" закрывает все открытые позиции. Этот советник идеально подходит для быстрой торговли и тестирования, где требуется ручное вмешательство без использования мыши.

Он определяет, есть ли слияние между текущим таймфреймом графика и двумя другими таймфреймами.