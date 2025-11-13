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Simple Yet Effective Breakout Strategy - эксперт для MetaTrader 5

Anh Quan Duong
Anh Quan Duong

Anh Quan Duong

2 кода 1 комментарий
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(12)
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Вы можете свободно изменять/добавлять свои собственные фильтры, чтобы создать свою уникальную версию этой стратегии.

Основная предпосылка стратегии:

  • Покупка/покрытие, как только цена прорывается выше n баров максимума
  • Шорт/продажа , как только цена опускается ниже n баров минимума.

Стратегия протестирована на USDJPY 2013-2023, давайте посмотрим, сможете ли вы улучшить результаты еще больше!


Настройки

Результаты бэктеста USDJPY

Надеюсь, вы найдете в этом скрипте полезное для себя.

      Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
      Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49272

      QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys123

      QuickTradeKeys 123 - это удобный советник для MetaTrader 5, позволяющий трейдерам быстро совершать операции покупки и продажи, просто нажимая на клавиатуре цифры "1" и "2". Нажатие кнопки "3" закрывает все открытые позиции. Этот советник идеально подходит для быстрой торговли и тестирования, где требуется ручное вмешательство без использования мыши.

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      Вот несколько примеров кодов для счетчиков, основанных на "Count"

      Basic GridManager Library Basic GridManager Library

      Это базовая библиотека для создания и управления сетками.