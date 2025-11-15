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EA

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - MetaTrader 5EA

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal

嗨，伙计们！！！！！！！
我是Lakmal，来自斯里兰卡。
23岁，从2019年开始在外汇市场进行交易。在我涉足外汇市场之前，我曾在Ceylinco人寿保险有限公司担任财务顾问
自从我离开高中以来，我最喜欢的科目是学习交易。最后，我成为外汇市场的剥头皮交易者，拥有丰富的交易经验和知识。
在我成为剥头皮之前，我试图以日间交易，基本面交易，波段交易的形式进行交易。最后，我明白了没有什么比剥头皮更适合我了。
此外，我还为剥头皮交易者维护复制交易和电报信号服务。
我给交易者的信息是，
“没有什么比在剥头皮交易中狙击手更有价值的了”
谢谢。
5 代码 45 主题 49 评论
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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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在之前的代码中，我使用 时间 来检测新的条形图。这次让我们使用条形图计数 来检测新的条形图。这比使用时间方法 更轻、更快

  • 声明整数 数据类型的变量来存储条数。
  • 在初始化时为"BarsTotal_OnInt " 分配条数。
  • 在实时图表中使用iBars(); 函数为"BarsTotal_OnTick " 变量分配条数。该变量会在 每个刻度点上 更新
  • 使用注释警报 检查代码的准确性。

int BarsTotal_OnInt; 
int BarsTotal_OnTick;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家初始化函数|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {  
   BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 初始化时分配总条数
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
void OnTick() // OnTick 函数
  {   
   BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 存储最新金额
   
   if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // 新酒吧已到
   {
    BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // 更新历史记录。
    Alert("New Bar has arrived");
    Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick);

     // Your Code goes here. --------------------------
    
    // You can update a "flag" / variable to use it on later too. 

   }
  }

    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/49171

    Basic GridManager Library Basic GridManager Library

    这是一个用于创建和管理网格的基本库。

    Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass

    以下是根据 "计数 "设置计数器的代码示例

    Candle Analysis Report Candle Analysis Report

    该脚本可帮助交易者了解特定时间段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出交易决策，例如确定止盈或止损使用的历史值。

    Consolidation Consolidation

    该指标计算选定时段内的单向运动计数。