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A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - MetaTrader 5EA
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在之前的代码中，我使用 时间 来检测新的条形图。这次让我们使用条形图计数 来检测新的条形图。这比使用时间方法 更轻、更快。
- 声明整数 数据类型的变量来存储条数。
- 在初始化时为"BarsTotal_OnInt " 分配条数。
- 在实时图表中使用iBars(); 函数为"BarsTotal_OnTick " 变量分配条数。该变量会在 每个刻度点上 更新 。
- 使用注释 和警报 检查代码的准确性。
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| 专家初始化函数| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 初始化时分配总条数 return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // OnTick 函数 { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 存储最新金额 if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // 新酒吧已到 { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // 更新历史记录。 Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49171
Basic GridManager Library
这是一个用于创建和管理网格的基本库。Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass
以下是根据 "计数 "设置计数器的代码示例
Candle Analysis Report
该脚本可帮助交易者了解特定时间段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出交易决策，例如确定止盈或止损使用的历史值。Consolidation
该指标计算选定时段内的单向运动计数。