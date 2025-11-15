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A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - эксперт для MetaTrader 5

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal

Привет, ребята.....!!
Меня зовут Лакмаль, из Шри-Ланки.
в возрасте 23 лет и торговля в качестве сакппера на рынке Форекс с 2019 года. Я работал финансовым консультантом в Ceylinco life insurance ltd, прежде чем я начал работать на рынке Форекс.
5 кодов 45 тем 49 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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В предыдущем коде я использовал время для обнаружения нового бара. В этот раз давайте использовать количество баров для обнаружения нового бара. Это намного легче и быстрее, чем использовать метод времени.

  • Объявите переменные с типом данных integer для хранения количества баров.
  • Присвойте счетчик баров для "BarsTotal_OnInt" при инициализации.
  • Используйте функцию iBars();, чтобы назначить количество баров для переменной "BarsTotal_OnTick" на живом графике. Эта переменная обновляется на каждом тике.
  • Используйте комментарии и предупреждения для проверки правильности кода.

int BarsTotal_OnInt; 
int BarsTotal_OnTick;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации эксперта|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {  
   BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Присвоение общего количества баров при инициализации
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
void OnTick() // Функция OnTick
  {   
   BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Сохраняет последнюю сумму
   
   if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Новый бар прибыл
   {
    BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Обновляет историю.
    Alert("New Bar has arrived");
    Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick);

     // Your Code goes here. --------------------------
    
    // You can update a "flag" / variable to use it on later too. 

   }
  }

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49171

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