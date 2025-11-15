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A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - эксперт для MetaTrader 5
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В предыдущем коде я использовал время для обнаружения нового бара. В этот раз давайте использовать количество баров для обнаружения нового бара. Это намного легче и быстрее, чем использовать метод времени.
- Объявите переменные с типом данных integer для хранения количества баров.
- Присвойте счетчик баров для "BarsTotal_OnInt" при инициализации.
- Используйте функцию iBars();, чтобы назначить количество баров для переменной "BarsTotal_OnTick" на живом графике. Эта переменная обновляется на каждом тике.
- Используйте комментарии и предупреждения для проверки правильности кода.
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция инициализации эксперта| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Присвоение общего количества баров при инициализации return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // Функция OnTick { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Сохраняет последнюю сумму if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Новый бар прибыл { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Обновляет историю. Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49171
Индикатор реализует один из нелинейных алгоритмов сглаживанияBasic GridManager Library
Это базовая библиотека для создания и управления сетками.
Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия торговых решений, например, для определения исторических значений, которые следует использовать для тейк-профита или стоп-лосса.ATR_Momentum_Color
сочетание многих знакомых индикаторов для начинающих трейдеров