В предыдущем коде я использовал время для обнаружения нового бара. В этот раз давайте использовать количество баров для обнаружения нового бара. Это намного легче и быстрее, чем использовать метод времени.

Объявите переменные с типом данных integer для хранения количества баров.

для хранения количества баров. Присвойте счетчик баров для "BarsTotal_OnInt" при инициализации.

при инициализации. Используйте функцию iBars(); , чтобы назначить количество баров для переменной "BarsTotal_OnTick" на живом графике. Эта переменная обновляется на каждом тике.

, чтобы назначить количество баров для переменной на живом графике. Эта переменная обновляется на Используйте комментарии и предупреждения для проверки правильности кода.