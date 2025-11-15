Unisciti alla nostra fan page
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - sistema esperto per MetaTrader 5
Nel codice precedente ho utilizzato il tempo per rilevare una nuova barra. Questa volta utilizziamo il conteggio delle barre per rilevare una nuova barra. è molto più leggero e veloce rispetto al metodo del tempo.
- Dichiarare le variabili di tipo intero per memorizzare il conteggio delle barre.
- Assegnare il conteggio delle barre a "BarsTotal_OnInt" durante l'inizializzazione.
- Utilizzare la funzione iBars(); per assegnare il conteggio delle barre alla variabile "BarsTotal_OnTick" nel grafico live. Questa variabile viene aggiornata a ogni tick.
- Utilizzate i commenti e gli avvisi per verificare l'accuratezza del codice.
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di inizializzazione dell'esperto| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Assegnazione delle barre totali all'inizializzazione return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // Funzione OnTick { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Memorizza l'ultimo importo if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Il nuovo bar è arrivato { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Aggiorna la cronologia. Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
