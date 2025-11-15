CodeBaseSezioni
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - sistema esperto per MetaTrader 5

Pubblicato:
Nel codice precedente ho utilizzato il tempo per rilevare una nuova barra. Questa volta utilizziamo il conteggio delle barre per rilevare una nuova barra. è molto più leggero e veloce rispetto al metodo del tempo.

  • Dichiarare le variabili di tipo intero per memorizzare il conteggio delle barre.
  • Assegnare il conteggio delle barre a "BarsTotal_OnInt" durante l'inizializzazione.
  • Utilizzare la funzione iBars(); per assegnare il conteggio delle barre alla variabile "BarsTotal_OnTick" nel grafico live. Questa variabile viene aggiornata a ogni tick.
  • Utilizzate i commenti e gli avvisi per verificare l'accuratezza del codice.

int BarsTotal_OnInt; 
int BarsTotal_OnTick;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'esperto|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {  
   BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Assegnazione delle barre totali all'inizializzazione
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
void OnTick() // Funzione OnTick
  {   
   BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Memorizza l'ultimo importo
   
   if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Il nuovo bar è arrivato
   {
    BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Aggiorna la cronologia.
    Alert("New Bar has arrived");
    Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick);

     // Your Code goes here. --------------------------
    
    // You can update a "flag" / variable to use it on later too. 

   }
  }

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49171

