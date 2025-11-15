Rejoignez notre page de fans
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - expert pour MetaTrader 5
Dans le code précédent, j'ai utilisé le temps pour détecter une nouvelle barre. Cette fois-ci, utilisons le nombre de barres pour détecter une nouvelle barre. C'est beaucoup plus léger et rapide que d'utiliser la méthode du temps.
- Déclarez les variables de type entier pour stocker le nombre de barres.
- Attribuez le nombre de barres à la variable "BarsTotal_OnInt" lors de l'initialisation.
- Utilisez la fonction iBars() ; pour assigner le nombre de barres à la variable "BarsTotal_OnTick" sur le graphique en temps réel. Cette variable est mise à jour à chaque tick.
- Utilisez les commentaires et les alertes pour vérifier l'exactitude du code.
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction d'initialisation de l'expert| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Attribuer le nombre total de barres à l'initialisation return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // Fonction OnTick { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Enregistre le dernier montant if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Le nouveau bar est arrivé { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Met à jour l'historique. Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
