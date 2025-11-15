und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
Im vorherigen Code habe ich die Zeit verwendet, um einen neuen Balken zu erkennen. Diesmal verwenden wir die Anzahl der Balken, um einen neuen Balken zu erkennen. Das ist viel leichter und schneller als die Zeitmethode.
- Deklarieren Sie die Variablen im Datentyp Integer, um die Anzahl der Balken zu speichern.
- Weisen Sie die Balkenanzahl für "BarsTotal_OnInt" bei der Initialisierung zu.
- Verwenden Sie die Funktion iBars();, um die Anzahl der Takte für die Variable "BarsTotal_OnTick" im Live-Chart zuzuweisen. Diese Variable wird bei jedem Tick aktualisiert.
- Verwenden Sie Kommentare und Warnungen, um die Genauigkeit des Codes zu überprüfen.
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| Experten-Initialisierungsfunktion| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Zuweisung der Gesamtbalken bei der Initialisierung return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // OnTick-Funktion { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // Speichert den letzten Betrag if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // Die neue Bar ist da { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // Aktualisiert die Historie. Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
