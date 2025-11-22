コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Logarithmic Moving Average - MetaTrader 5のためのインディケータ

Sardion Maranatha | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
22
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ウィキペディアより引用：

数学において対数平均とは、2つの負でない数の差を商の対数で割った関数である。この計算は、熱や物質移動に関わる工学的な問題で応用できる。



このまま使用するか，目的に合わせてさらに発展させてください．

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49019

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

このコード・ブロックは、ニュー・バーまたはニュー・キャンドルを受信したときに検出する。

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

このコード・ブロックは、すべての建玉をループし、売値と買値に基づいてトレールする。

平均日範囲 平均日範囲

1日の平均レンジ指標。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。