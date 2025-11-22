Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Logarithmic Moving Average - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 4
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Citato da Wikipedia:
In matematica, la media logaritmica è una funzione di due numeri non negativi che è uguale alla loro differenza divisa per il logaritmo del loro quoziente. Questo calcolo è applicabile nei problemi di ingegneria che riguardano il trasferimento di calore e di massa.
Utilizzatelo così com'è o sviluppatelo ulteriormente per i vostri scopi.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49019
DSS Bressert - Double Smoothed Stochastic Indicator di Walter Bressert. L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.UltraFatl
Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture del filtro digitale Fatl e sull'analisi della direzione del trend delle sue linee di segnale multiple. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.
Indicatore dell'intervallo medio giornaliero.Quotes Monitoring (memory-mapped file)
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.