In matematica, la media logaritmica è una funzione di due numeri non negativi che è uguale alla loro differenza divisa per il logaritmo del loro quoziente. Questo calcolo è applicabile nei problemi di ingegneria che riguardano il trasferimento di calore e di massa.









