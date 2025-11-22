CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Logarithmic Moving Average - indicatore per MetaTrader 5

Sardion Maranatha | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Citato da Wikipedia:

In matematica, la media logaritmica è una funzione di due numeri non negativi che è uguale alla loro differenza divisa per il logaritmo del loro quoziente. Questo calcolo è applicabile nei problemi di ingegneria che riguardano il trasferimento di calore e di massa.



Utilizzatelo così com'è o sviluppatelo ulteriormente per i vostri scopi.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49019

DSS Bressert DSS Bressert

DSS Bressert - Double Smoothed Stochastic Indicator di Walter Bressert. L'interpretazione dei valori dell'indicatore DSS è simile a quella dell'indicatore Stocastico: valori superiori a 80 indicano un mercato ipercomprato, valori inferiori a 20 indicano un mercato ipervenduto.

UltraFatl UltraFatl

Questo indicatore di tendenza del segnale si basa sulle letture del filtro digitale Fatl e sull'analisi della direzione del trend delle sue linee di segnale multiple. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.

Intervallo di giorni medio Intervallo di giorni medio

Indicatore dell'intervallo medio giornaliero.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.