無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Harmonic Moving Average - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 25
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
引用元：Investopedia
ハーモニック平均とは何か？
ハーモニック平均とは、オブザベーションの数、すなわち系列内のエントリーを、系列内の各数値の逆数で割ることによって計算される数値平均である。したがって、調和平均は逆数の算術平均の逆数である。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49004
平均日範囲
1日の平均レンジ指標。Logarithmic Moving Average
対数移動平均は、期間内の最高値と最安値の対数平均を連続的に計算します。
YY_Cross_2_Ma
2本の移動平均線のクロスオーバー戦略は、金融市場で最も一般的な取引戦略の1つです。2本の移動平均線（通常は長短）を使用し、そのクロスオーバーに基づいてポジションエントリーのシグナルを出すものです。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。