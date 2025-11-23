コードベースセクション
Harmonic Moving Average - MetaTrader 5のためのインディケータ

引用元：Investopedia

ハーモニック平均とは何か？

ハーモニック平均とは、オブザベーションの数、すなわち系列内のエントリーを、系列内の各数値の逆数で割ることによって計算される数値平均である。したがって、調和平均は逆数の算術平均の逆数である。




元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49004

