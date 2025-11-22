平均日較差(Average Day Range)とATR(Average True Range)のテクニカル指標は、市場のボラティリティを分析するために使用されるが、計算方法や解釈は異なる。

平均日レンジ（ADR）

平均日較差（ADR）は、特定の期間における価格変動の平均的な振幅を測 定します。ADR を計算するには、通常、選択した期間（例えば 14 日間）の各日の最大価格と最小価格の差を取り、その平均を計算します。ADRは、トレーダーが取引日中に商品から予想されるボラティリティを理解し、この情報を取引戦略の立案に利用するのに役立ちます。

平均トゥルー・レンジ (ATR)

平均トゥルー・レンジ（ATR）もボラティリティの指標として機能しますが、 計算方法が若干異なるため、より汎用的で正確な指標となります。ATR を計算するには、まず各日のトゥルー・レンジを決定します：

当日の最高値と最安値の差。 当日の最高値と前日の終値の差。 当日の最安値と前日の終値の差。

次に、これらの真のレンジの値を使って、一定期間（多くの場合14日間）の平均値を計算する。ATRは、日較差を考慮に入れているため、特に取引セッション間の価格ギャップが大きい市場において、ボラティリティのより正確な指標となります。

主な相違点