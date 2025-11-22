CodeBaseSections
Indicateurs

Logarithmic Moving Average - indicateur pour MetaTrader 5

Citation de Wikipedia :

En mathématiques, la moyenne logarithmique est une fonction de deux nombres non négatifs qui est égale à leur différence divisée par le logarithme de leur quotient. Ce calcul est applicable aux problèmes d'ingénierie impliquant le transfert de chaleur et de masse.



Utilisez-le tel quel ou développez-le pour répondre à vos besoins.

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49019

