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Logarithmic Moving Average - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49019
Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
该代码块在收到新条形图或新蜡烛图时进行检测。Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)
该代码块循环浏览所有已开仓头寸，并根据卖出价和买入价进行追踪。
平均日范围
日均范围指标。Harmonic Moving Average
调和移动平均线的 MQL5 版本