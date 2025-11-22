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Logarithmic Moving Average - MetaTrader 5脚本

Sardion Maranatha
Sardion Maranatha

Sardion Maranatha

First Geometry...then Music...then Astronomy... thank God for the beautiful knowledge
5 代码 168 评论
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引自维基百科：

在数学中，对数平均值是两个非负数的函数，等于它们的差除以它们商的对数。这种计算方法适用于涉及传热和传质的工程问题。



按原样使用或进一步开发以达到目的

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49019

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

该代码块在收到新条形图或新蜡烛图时进行检测。

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

该代码块循环浏览所有已开仓头寸，并根据卖出价和买入价进行追踪。

平均日范围 平均日范围

日均范围指标。

Harmonic Moving Average Harmonic Moving Average

调和移动平均线的 MQL5 版本