このコード・ブロックは、ニュー・バー またはニュー・キャンドルを 受信したときに検出する。

コードの基本原理は非常にシンプルです。まず、コードは 前のバー/キャンドルの時間を 保存します。(その後、60秒（1 分に等しい。 あなたが望むように時間を追加することができます）を 現在のバー/キャンドルの終値の値を 与える前のバーの時間に追加します 。

一度

現在の時間 = 現在のバー/ローソクの終値。 つまり、新しいバーが受信された/現在のバーが閉じていることを意味します。

このコードでは、フラグ（bool型変数' NewBarRecived')。 つまり、このコード・ブロックはバー/ローソクごとに一度だけ実行されます。Comment(); とplaysound("ok.wav"); は、コード・ブロックの正確さをチェックするために使用されています。必要なら削除してもよい。

このフラグは、現在の時間が現在のローソク足の終値より上になると、次のバーの到着を確認するためにfalseにリセットされます。(コメントを見てください）。