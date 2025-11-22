und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Logarithmic Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5
Zitiert aus Wikipedia:
In der Mathematik ist das logarithmische Mittel eine Funktion zweier nichtnegativer Zahlen, die gleich ihrer Differenz geteilt durch den Logarithmus ihres Quotienten ist. Diese Berechnung ist bei technischen Problemen der Wärme- und Stoffübertragung anwendbar.
Verwenden Sie sie so, wie sie ist, oder entwickeln Sie sie weiter, um Ihren Zweck zu erfüllen.
