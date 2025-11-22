Zitiert aus Wikipedia:

In der Mathematik ist das logarithmische Mittel eine Funktion zweier nichtnegativer Zahlen, die gleich ihrer Differenz geteilt durch den Logarithmus ihres Quotienten ist. Diese Berechnung ist bei technischen Problemen der Wärme- und Stoffübertragung anwendbar.









