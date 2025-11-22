CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Logarithmic Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Sardion Maranatha | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
18
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Zitiert aus Wikipedia:

In der Mathematik ist das logarithmische Mittel eine Funktion zweier nichtnegativer Zahlen, die gleich ihrer Differenz geteilt durch den Logarithmus ihres Quotienten ist. Diese Berechnung ist bei technischen Problemen der Wärme- und Stoffübertragung anwendbar.



Verwenden Sie sie so, wie sie ist, oder entwickeln Sie sie weiter, um Ihren Zweck zu erfüllen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49019

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

Dieser Codeblock erkennt einen neuen Balken oder eine neue Kerze, wenn er empfangen wurde.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Dieser Codeblock durchläuft alle geöffneten Positionen und führt ein Trailing auf der Basis von Ask- und Bid-Preisen durch.

Durchschnittliche Tagesspanne Durchschnittliche Tagesspanne

Indikator für die durchschnittliche tägliche Spanne.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.