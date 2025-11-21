コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
このコードブロックは、ストップロスまたはストップロスを使用しない場合に機能します。


必要条件

  • ポジションと注文を操作できる CTrade クラスにアクセスするには、 "Trade.mqh " をインクルードする必要があります。

#include <Trade\Trade.mqh> // <<------------------------------------------ CTradeクラスにアクセスするには、この "Trade.mqh "をインクルードする。

  • トレーリング距離を調整するための入力パラメーターを 設定する必要があります。これは必須ではありませんが、便利な機能です。
input double Traling_Step = 3.0;
  • CTrade クラスのインスタンスを定義する必要があります。OnInt イベント・ハンドラの後に定義するのがよいでしょう。

  • 次に、現在実行中のポジションがあるかどうかをチェックするif 文を作成する必要があります。このステートメントは、ティック ごとにCheck_TrailingStop(); 関数を呼び出します。これは、EAがシャープかつスムーズに トレールするために重要です。このステートメントを OnTickイベントハンドラの一番 上に置くと正しく動作します。
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- タイマーを作成する
   EventSetTimer(60);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


CTrade trade; <<------------------------------------------ "CTrade "カルスの宣言。"trade "は好きな名前に置き換えることができる。

void OnTick()
  {
   
   if(PositionsTotal() > 0) // ポジションが実行中であれば、毎ティック、トレーリング・ストップ関数を呼び出す。 
     {
      Check_TralingStop(); 
     } 
     
       
  }

  • 残りの処理を行うには、Check_TrailingStop();（ この場合）というカスタム関数を宣言する必要があります 。好きな名前を使うことができる。
  • このカスタム関数は、オープンしたすべてのポジションを ループし、必要な距離だけトレールします。
void Check_TralingStop()
  {
   int totalPositions = PositionsTotal();
   for(int count =0; count < totalPositions; count++)
     {
      ulong TicketNo = PositionGetTicket(count); // ポジションの「インデックス」を使ってポジションチケット番号を取得する。

      if(PositionSelectByTicket(TicketNo)) // チケット番号を使ってポジションを選択する。
        {
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // ポジションの確認 タイプ
           {
            double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            double stopLoss  = PositionGetDouble(POSITION_SL);       // <<-------------------Get ポジション 現在のストップロス
            double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP);
            double bidPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
            ulong ticket = PositionGetTicket(count);
            double trailingLevel = NormalizeDouble(bidPrice - (Traling_Step * Point()),_Digits);

            if(stopLoss < openPrice) // ストップ・ロスなしが真。
              {
               if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > openPrice) // ポジションごとに一度だけ実行される。最初のSLを設定します。

                  trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade "を使用してトレーリング・ストップを変更する。
              }


            if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > stopLoss) // 後続のレベルが前のレベルより上かどうかをチェックする。
              {
               trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade "を使用してトレーリング・ストップを変更する。
              }

           }
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
           {
            double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            double stopLoss  = PositionGetDouble(POSITION_SL);
            double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP);
            double bidPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
            double askPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
            ulong ticket = PositionGetTicket(count);
            double trailingLevel = NormalizeDouble(askPrice + (Traling_Step * Point()),_Digits);

            if(stopLoss < openPrice) // ストップ・ロスなしが真。
              {
               if(askPrice < openPrice && trailingLevel < openPrice) // ポジションごとに一度だけ実行される。最初のSLを設定します。

                  trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade "を使用してトレーリング・ストップを変更する。
              }

            if(askPrice < openPrice && trailingLevel < stopLoss) // 後続のレベルが前のレベルより上かどうかをチェックする。
              {
               trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade "を使用してトレーリング・ストップを変更する。
              }
           }

        }
     }
  }










    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49021

