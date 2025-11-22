Die technischen Indikatoren Average Day Range (Average Day Range) und ATR (Average True Range) werden zur Analyse der Volatilität an den Märkten verwendet, werden aber unterschiedlich berechnet und interpretiert.

Durchschnittliche Tagesspanne (ADR)

Die durchschnittliche Tagesspanne (Average Day Range, ADR) misst die durchschnittliche Amplitude der Kursschwankungen über einen bestimmten Zeitraum. Zur Berechnung der ADR wird in der Regel die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs eines jeden Tages in einem bestimmten Zeitraum (z. B. 14 Tage) ermittelt und dann der Durchschnitt dieser Differenzen berechnet. Der ADR hilft Händlern zu verstehen, welche Volatilität von einem Instrument während eines Handelstages erwartet werden kann, und diese Informationen zur Planung von Handelsstrategien zu nutzen.

Durchschnittliche wahre Spanne (ATR)

Die Average True Range (ATR) dient ebenfalls als Maß für die Volatilität, wird jedoch auf eine etwas andere Weise berechnet, was sie zu einem vielseitigeren und genaueren Indikator macht. Um die ATR zu berechnen, ermitteln Sie zunächst die wahre Spanne für jeden Tag, die das Maximum der folgenden drei Werte darstellt:

Die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs des aktuellen Tages. Die Differenz zwischen dem Höchstkurs des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des Vortages. Die Differenz zwischen dem Mindestkurs des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des Vortages.

Aus diesen Werten der wahren Spanne wird dann der Durchschnittswert für einen bestimmten Zeitraum (oft 14 Tage) berechnet. Die ATR berücksichtigt die Lücken zwischen den Tagen und ist damit ein genauerer Indikator für die Volatilität, insbesondere auf Märkten mit großen Kurslücken zwischen den Handelssitzungen.

Hauptunterschiede