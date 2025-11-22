Gli indicatori tecnici Average Day Range (Average Day Range) e ATR (Average True Range) sono utilizzati per analizzare la volatilità dei mercati, ma vengono calcolati e interpretati in modo diverso.

Intervallo medio del giorno (ADR)

L'Average Day Range (ADR) misura l'ampiezza media delle fluttuazioni di prezzo in un periodo specifico. Per calcolare l'ADR, di solito si prende la differenza tra il prezzo massimo e minimo di ogni giorno per un periodo selezionato (ad esempio, 14 giorni) e poi si calcola la media di queste differenze. L'ADR aiuta i trader a capire quale volatilità ci si può aspettare da uno strumento durante una giornata di trading e a utilizzare queste informazioni per pianificare le strategie di trading.

Intervallo medio reale (ATR)

Anche l'Average True Range (ATR) serve come misura della volatilità, ma viene calcolato in modo leggermente diverso, il che lo rende un indicatore più versatile e preciso. Per calcolare l'ATR, si determina innanzitutto l'intervallo reale per ogni giorno, che è il massimo dei tre valori seguenti:

La differenza tra i prezzi massimi e minimi del giorno corrente. La differenza tra il prezzo massimo del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente. La differenza tra il prezzo minimo del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente.

Quindi, utilizzando questi valori di intervallo reale, si calcola il valore medio per un determinato periodo (spesso 14 giorni). L'ATR tiene conto degli intervalli tra i giorni, il che lo rende un indicatore più accurato della volatilità, soprattutto nei mercati con ampi intervalli di prezzo tra le sessioni di trading.

Principali differenze