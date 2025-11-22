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平均日范围 - MetaTrader 5脚本

Artyom Trishkin
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4.2 (65)
Writing scripts, indicators, EAs on mql4 and mql5
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日均波动范围是一个衡量资产波动性的指标。它显示过去几天内最高价和最低价之间的平均价格变动。

为了计算平均值，该指标首先计算给定天数内最高价和最低价之间的差值，然后根据计算出的数据计算平均值：

Average Day Range = SMA(High - Low, Length)

平均日范围 (14)

平均日涨跌幅（Average Day Range）和平均真实涨跌幅（Average True Range）技术指标用于分析市场的波动性，但计算方法和解释不同。

日均范围 (ADR)

日均范围 (ADR) 衡量特定时期内价格波动的平均幅度。要计算 ADR，通常需要计算选定期间（例如 14 天）内每天最高价和最低价之间的差额，然后计算这些差额的平均值。ADR 可以帮助交易者了解某一交易品种在交易日内的预期波动率，并利用这一信息制定交易策略。

平均真实波动范围 (ATR)

平均真实波动范围（ATR）也是衡量波动性的指标，但其计算方法略有不同，因此是一种用途更广、更准确的指标。要计算 ATR，首先要确定每天的真实波动范围，即以下三个值的最大值：

  1. 当日最高价与最低价之差。
  2. 当日最高价与前一日收盘价之差。
  3. 当日最低价与前一日收盘价之差。

然后，利用这些真实范围值，计算出一定时期（通常为 14 天）内的平均值。ATR 考虑到了日与日之间的差距，因此是一个更准确的波动指标，尤其是在交易时段之间价格差距较大的市场中。

主要区别

  • 计算方法：ADR 只考虑当天最高价和最低价之间的平均范围，而 ATR 还考虑了交易日收盘价和开盘价之间的差距。
  • 用法：ADR 更常用于估算每日波动率，而 ATR 则用于估算无时限的波动率，可用于各种交易策略，包括风险管理和止损。
  • 灵活性：ATR 被认为是更通用的指标，因为它能够适应市场条件并将价格缺口考虑在内。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49013

Logarithmic Moving Average Logarithmic Moving Average

对数移动平均法连续计算一段时间内最高价和最低价的对数平均值。

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

该代码块在收到新条形图或新蜡烛图时进行检测。

Harmonic Moving Average Harmonic Moving Average

调和移动平均线的 MQL5 版本

YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

两条移动平均线交叉策略是金融市场最常见的交易策略之一。它的基础是使用两条移动平均线（通常是长期和短期移动平均线），并根据它们的交叉发出进场信号。