ASCtrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータは市場に参入するためのシグナルを色付きの点として生成します。
XCCI
平滑化アルゴリズムを選択し、動的に売られ過ぎ/買わレスぎレベルを変更する可能性を持つ標準平均偏差の式を使う標準的な標準的なコモディティーチャネルインデックス。XCCX
平滑化アルゴリズムを選択し、動的に売られ過ぎ/買わレスぎレベルを変更する可能性を持つコモディティーチャネルインデックス。
DailyPivot Shift
DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。DailyPivotShift_Full
DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。DailyPivot_Shift_Fullインディケータのこのバリアントチャートの任意のバーから構築でき、各バーでのインデイケータレベルに相対した市場行動の全体像が見るすることができます。