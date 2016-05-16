コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ASCtrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは市場に参入するためのシグナルを色付きの点として生成します。

ASCtrend

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/491

XCCI XCCI

平滑化アルゴリズムを選択し、動的に売られ過ぎ/買わレスぎレベルを変更する可能性を持つ標準平均偏差の式を使う標準的な標準的なコモディティーチャネルインデックス。

XCCX XCCX

平滑化アルゴリズムを選択し、動的に売られ過ぎ/買わレスぎレベルを変更する可能性を持つコモディティーチャネルインデックス。

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。

DailyPivotShift_Full DailyPivotShift_Full

DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。DailyPivot_Shift_Fullインディケータのこのバリアントチャートの任意のバーから構築でき、各バーでのインデイケータレベルに相対した市場行動の全体像が見るすることができます。