YY_Cross_2_Ma - sistema esperto per MetaTrader 5
La strategia dell'incrocio di due medie mobili è una delle strategie di trading più comuni nel mercato finanziario. Si basa sull'utilizzo di due medie mobili (di solito una a lungo termine e una a breve termine) e segnala l'ingresso in una posizione in base alla loro intersezione.
- Selezione dei periodi delle medie mobili: il trader seleziona due periodi per le medie mobili. Ad esempio, le medie mobili a 50 e 200 giorni.
- Definizione dei segnali: quando una media mobile a breve termine (ad esempio a 50 giorni) incrocia una media mobile a lungo termine (ad esempio a 200 giorni) dal basso verso l'alto, questo può essere considerato un segnale di acquisto (posizione lunga) in quanto può indicare l'inizio di un trend rialzista. Al contrario, una media mobile a breve termine che incrocia una media mobile a lungo termine dal basso verso l'alto può essere considerata un segnale di vendita (posizione corta).
- Gestione del rischio e livelli di stop loss: un trader può anche considerare l'introduzione di ordini di stop loss per gestire il rischio. Ad esempio, uno stop loss può essere impostato a una certa percentuale del prezzo corrente per proteggersi da grandi perdite in caso di movimento sfavorevole del prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48961
