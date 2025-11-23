两条移动平均线交叉 策略是金融市场最常见的交易策略之一。它基于两条移动平均线（通常是一条长期平均线和一条短期平均线），并根据两条移动平均线的交叉点发出进场信号。





选择移动平均线周期： 交易者为移动平均线选择两个周期。例如，可以是 50 天和 200 天移动平均线。

交易者为移动平均线选择两个周期。例如，可以是 50 天和 200 天移动平均线。 信号定义： 当短期移动平均线（如 50 天）从下往上穿过长期移动平均线（如 200 天）时，这可视为买入信号（多头头寸），因为这可能预示着上升趋势的开始。反之，短期移动平均线自下而上穿过长期移动平均线，可视为卖出信号（空头头寸）。

当短期移动平均线（如 50 天）从下往上穿过长期移动平均线（如 200 天）时，这可视为买入信号（多头头寸），因为这可能预示着上升趋势的开始。反之，短期移动平均线自下而上穿过长期移动平均线，可视为卖出信号（空头头寸）。 风险管理和止损水平： 交易者还可以考虑引入止损单来管理风险。例如，可将止损设置为当前价格的某个百分比，以防止在价格出现不利变动时出现大额损失。