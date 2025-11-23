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两条移动平均线交叉 策略是金融市场最常见的交易策略之一。它基于两条移动平均线（通常是一条长期平均线和一条短期平均线），并根据两条移动平均线的交叉点发出进场信号。
- 选择移动平均线周期： 交易者为移动平均线选择两个周期。例如，可以是 50 天和 200 天移动平均线。
- 信号定义： 当短期移动平均线（如 50 天）从下往上穿过长期移动平均线（如 200 天）时，这可视为买入信号（多头头寸），因为这可能预示着上升趋势的开始。反之，短期移动平均线自下而上穿过长期移动平均线，可视为卖出信号（空头头寸）。
- 风险管理和止损水平： 交易者还可以考虑引入止损单来管理风险。例如，可将止损设置为当前价格的某个百分比，以防止在价格出现不利变动时出现大额损失。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48961
Harmonic Moving Average
调和移动平均线的 MQL5 版本平均日范围
日均范围指标。
简单会话价格更改
最简单的指标，显示当前符号自交易时段开盘以来的价格变化百分比。iForexSessions
重点介绍外汇市场会议（悉尼、东京、伦敦、纽约）。