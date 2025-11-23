La stratégie de croisement de deux moyennes mobiles est l'une des stratégies de trading les plus courantes sur le marché financier. Elle repose sur l'utilisation de deux moyennes mobiles (généralement une à long terme et une à court terme) et signale une entrée en position en fonction de leur intersection.





Sélection des périodes de la moyenne mobile : le trader sélectionne deux périodes pour les moyennes mobiles. Par exemple, il peut s'agir des moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours.

Définition des signaux : lorsqu'une moyenne mobile à court terme (par exemple 50 jours) croise une moyenne mobile à long terme (par exemple 200 jours) de bas en haut, cela peut être considéré comme un signal d'achat (position longue) car cela peut indiquer le début d'une tendance haussière. Inversement, une moyenne mobile à court terme qui croise une moyenne mobile à long terme de bas en haut peut être considérée comme un signal de vente (position courte).

Gestion du risque et niveaux de stop loss : un trader peut également envisager d'introduire des ordres de stop loss pour gérer le risque. Par exemple, un stop loss peut être fixé à un certain pourcentage du prix actuel afin de se protéger contre des pertes importantes en cas d'évolution défavorable du prix.