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YY_Cross_2_Ma - эксперт для MetaTrader 5

Yuriy Yepifanov
Yuriy Yepifanov

Yuriy Yepifanov

программист
мой сайт https://it-yy.site/
5 кодов 3 темы 31 комментарий
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Просмотров:
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.


  • Выбор периодов скользящих средних: Трейдер выбирает два периода для скользящих средних. Например, это может быть 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.
  • Определение сигналов: Когда короткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекает долгосрочную (например, 200-дневную) снизу вверх, это может считаться сигналом на покупку (длинную позицию), поскольку это может указывать на начало восходящего тренда. Наоборот, пересечение короткосрочной скользящей средней снизу вверх долгосрочной может считаться сигналом на продажу (короткую позицию).
  • Управление рисками и уровни стоп-лосс: Трейдер может также рассмотреть введение стоп-лосс ордеров для управления рисками. Например, можно установить стоп-лосс на определенном проценте от текущей цены для защиты от больших потерь в случае неблагоприятного движения цены.

Входные параметры



тест без оптимизации



сайт разработчика https://it-yy.site/


    Simple_Session_Price_Change Simple_Session_Price_Change

    Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.

    HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

    Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/25465 для MT5

    Second Bars Second Bars

    Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм.

    Average Day Range Average Day Range

    Индикатор среднего дневного диапазона.