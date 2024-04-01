Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.





Выбор периодов скользящих средних: Трейдер выбирает два периода для скользящих средних. Например, это может быть 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.

Трейдер выбирает два периода для скользящих средних. Например, это может быть 50-дневная и 200-дневная скользящие средние. Определение сигналов: Когда короткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекает долгосрочную (например, 200-дневную) снизу вверх, это может считаться сигналом на покупку (длинную позицию), поскольку это может указывать на начало восходящего тренда. Наоборот, пересечение короткосрочной скользящей средней снизу вверх долгосрочной может считаться сигналом на продажу (короткую позицию).

Когда короткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекает долгосрочную (например, 200-дневную) снизу вверх, это может считаться сигналом на покупку (длинную позицию), поскольку это может указывать на начало восходящего тренда. Наоборот, пересечение короткосрочной скользящей средней снизу вверх долгосрочной может считаться сигналом на продажу (короткую позицию). Управление рисками и уровни стоп-лосс: Трейдер может также рассмотреть введение стоп-лосс ордеров для управления рисками. Например, можно установить стоп-лосс на определенном проценте от текущей цены для защиты от больших потерь в случае неблагоприятного движения цены.