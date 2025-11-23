Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
YY_Cross_2_Ma - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 21
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle bir uzun vadeli ve bir kısa vadeli) kullanımına dayanır ve kesişme noktalarına göre bir pozisyona giriş sinyali verir.
- Hareketliortalama dönemlerinin seçimi: Tüccar, hareketli ortalamalar için iki dönem seçer. Örneğin, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar olabilir.
- Sinyallerin Tanımlanması: Kısa vadeli bir hareketli ortalama (örneğin 50 günlük) uzun vadeli bir hareketli ortalamayı (örneğin 200 günlük) aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde, bu bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterebileceğinden bir alım sinyali (uzun pozisyon) olarak kabul edilebilir. Tersine, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli bir hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesmesi bir satış sinyali (kısa pozisyon) olarak kabul edilebilir.
- Risk Yönetimi ve Zararı Durdurma Seviyeleri: Bir tüccar, riski yönetmek için zararı durdurma emirleri vermeyi de düşünebilir. Örneğin, olumsuz bir fiyat hareketi durumunda büyük kayıplara karşı koruma sağlamak için mevcut fiyatın belirli bir yüzdesinde bir stop loss ayarlanabilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48961
Harmonik hareketli ortalamanın MQL5 versiyonuMPC
MPC göstergesi, dönem için ekstrema ile basit bir kanal oluşturur. HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı olarak ticaret sisteminin (kanal kopması) ek görsel kontrolü için tasarlanmıştır.
DLL (MS VC++ 2010) for working with Memory Mapped files.Quotes Monitoring (memory-mapped file)
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.