İki hareketli ortalama çaprazlama stratejisi, finans piyasasındaki en yaygın ticaret stratejilerinden biridir. İki hareketli ortalamanın (genellikle bir uzun vadeli ve bir kısa vadeli) kullanımına dayanır ve kesişme noktalarına göre bir pozisyona giriş sinyali verir.





Tüccar, hareketli ortalamalar için iki dönem seçer. Örneğin, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar olabilir. Sinyallerin Tanımlanması: Kısa vadeli bir hareketli ortalama (örneğin 50 günlük) uzun vadeli bir hareketli ortalamayı (örneğin 200 günlük) aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde, bu bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterebileceğinden bir alım sinyali (uzun pozisyon) olarak kabul edilebilir. Tersine, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli bir hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesmesi bir satış sinyali (kısa pozisyon) olarak kabul edilebilir.

