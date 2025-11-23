거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
두 이동평균 크로스오버 전략은 금융 시장에서 가장 일반적인 트레이딩 전략 중 하나입니다. 이는 두 이동평균(보통 장기 및 단기)의 사용을 기반으로 하며 교차점을 기준으로 포지션 진입 신호를 보냅니다.
- 이동평균기간 선택: 트레이 더는 이동평균을 위해 두 개의 기간을 선택합니다. 예를 들어 50일 및 200일 이동평균이 될 수 있습니다.
- 신호 정의: 단기 이동평균(예: 50일)이 장기 이동평균(예: 200일)을 아래에서 위로 교차하면 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있으므로 매수 신호(롱 포지션)로 간주할 수 있습니다. 반대로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 아래에서 위로 교차하면 매도 신호(매도 포지션)로 간주할 수 있습니다.
- 위험 관리및 손절가 수준: 트레이더는 위험 관리를 위해 손절가 주문을 도입하는 것도 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 현재 가격의 일정 비율에 손절가를 설정하여 불리한 가격 변동 시 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
